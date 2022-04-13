AFAD 22 Bin Lira Maaşla Personel Alacak! AFAD Personel Alımı Ne Zaman?

AFAD Personel Alımı Ne Zaman?











AFAD Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

AFAD Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AFAD tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından adaylar konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Maaşların en az 22 bin liradan başlayacağını duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından 22 bin lira maaşla personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. 10 sözleşmeli personel alımı için KPSS'den 70 alma şartı koyuldu. Maaş hakkında verilen bilgilere göre ise en az 22 bin en fazla 44 bin lira maaş ödeneceği belirtildi. 18 Nisan tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlayacak. 24 Nisan saat 17.00'da ise başvurular sona erecek. Başvurularınızı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. AFAD tarafından aktarılan başvuru şartları şu şekilde;a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilenşartları taşımak.b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronikmühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak.c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerinmühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimlerifakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ileistatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylıkbrüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuruyapabilirler).d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliğihakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en azikisini bildiğini belgelemek.e)Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağınagelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.10 Mayıs 2022'de açıklanacak. Ardından 29 Mayıs günü yazılı sınav yapılacak. Sonuçlar www.afad.gov.tr adresli internet sitesinden adaylara duyurulacak. ,vesoruları hakkında cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.