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AFAD 22 Bin Lira Maaşla Personel Alacak! AFAD Personel Alımı Ne Zaman?

AFAD personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AFAD personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, AFAD personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.04.2022 - 13:26 Güncelleme: 13.04.2022 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
AFAD 22 Bin Lira Maaşla Personel Alacak! AFAD Personel Alımı Ne Zaman?AFAD tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından adaylar konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında AFAD personel alımı ne zaman ve AFAD personel alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. Maaşların en az 22 bin liradan başlayacağını duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi başvuruların ne zaman alınacağını merak ediyor. AFAD personel alımı ne zaman ve AFAD personel alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

AFAD Personel Alımı Ne Zaman?


AFAD personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından 22 bin lira maaşla personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar oldukça hızlandı. 10 sözleşmeli personel alımı için KPSS'den 70 alma şartı koyuldu. Maaş hakkında verilen bilgilere göre ise en az 22 bin en fazla 44 bin lira maaş ödeneceği belirtildi. 18 Nisan tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlayacak. 24 Nisan saat 17.00'da ise başvurular sona erecek. Başvurularınızı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

AFAD 22 Bin Lira Maaşla Personel Alacak! AFAD Personel Alımı Ne Zaman?




AFAD Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


AFAD personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. AFAD tarafından aktarılan başvuru şartları şu şekilde;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen
şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,
elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik
mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık
brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru
yapabilirler).

AFAD 22 Bin Lira Maaşla Personel Alacak! AFAD Personel Alımı Ne Zaman?

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği
hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini belgelemek.

e)Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,
ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

AFAD Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


AFAD personel alımı başvuru sonuçları 10 Mayıs 2022'de açıklanacak. Ardından 29 Mayıs günü yazılı sınav yapılacak. Sonuçlar www.afad.gov.tr adresli internet sitesinden adaylara duyurulacak. ,

AFAD personel alımı ne zaman ve AFAD personel alımı başvuru şartları neler soruları hakkında cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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