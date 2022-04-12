  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti

Dünya Rusya ve Ukrayna arasında yaşananları konuşurken savaşın iğrenç yüzü de ortaya çıktı. Kiev çevresindeki bölgelerden çekilen Rus askerleri Ukrayna halkına travmadan asla kurtulamayacakları şeyler yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiği iddia edilmişti. Kabusu yaşayan 50 yaşındaki kadın her şeyi anlattı.

Ekleme: 12.04.2022 - 12:41 Güncelleme: 12.04.2022 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
Ruslar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki bölgelerden çekildiler ancak geride, belki de travmadan asla kurtulmayacak ağır yaralı hayatlar bıraktılar. İşgalci askerlerin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiği iddialar arasındaydı. BBC'de yer alan habere göre, Rus askeri tarafından tecavüze uğradığını söyleyen kadın yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte 50 yaşındaki Anna'nın o sözleri:

Kievin 70 kilometre batısında sessiz bir kırsal mahallede 50 yaşındaki Anna'yla görüştük. Kimliğini korumak için adını değiştirdik. Anna bize 7 Mart'ta yabancı bir asker birden evine girdiğinde, içeride eşiyle olduğunu söyledi: 'Başıma silah dayadı, beni yakındaki bir eve götürdü. Bana emir vererek, 'Kıyafetlerini çıkar yoksa seni vururum' dedi. Dediklerini yapmazsam beni öldüreceğini söyleyerek tehditlerini sürdürdü. daha sonra bana tecavüz etmeye başladı.'

Anna kendisine saldıran kişiyi, Rusya'nın müttefiki, genç ve zayıf bir Çeçen savaşçı olarak tanımladı:

'O bana tecavüz ederken, dört asker daha içeri girdi. Benimle işlerinin bittiğini düşünmüştüm. Onu uzaklaştırdılar. Bir daha onu hiç görmedim.'

EŞİNİ KARNINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU

Maria, kendisini, başka bir birimdeki Rus askerlerinin kurtardığına inanıyor. Anna eve döndü ve eşini buldu. Ancak eşi, karnından vurulmuştu: 'Koşarak arkamdan gelerek beni kurtarmaya çalıştı ancak birkaç mermiyle vurdular onu.' Çift, komşularının evine sığındı. Ancak çatışma nedeniyle hastaneye götürülemeyen Anna'nın yaralı eşi, iki gün sonra hayatını kaybetti.

KENDİSİNİ KURTARAN ASKERLER BAŞINA SİLAH DAYADI

Anna bize hikayesini anlatırken sürekli ağladı. Kendisinin ve komşularının eşini, evlerinin avlusunda gömdükleri yeri gösterdi. Anna bize hastaneyle temasta olduğunu ve psikolojik destek aldığını söyledi. Anna'nın hayatını kurtaran askerler birkaç gün onun evinde kaldı. Anna, askerlerin silahlarını başına doğrulttuğunu ve eşinin eşyalarını istediklerini söylüyor: 'Evi terk ettikleride, uyuşturucu ve viagra buldum. Uyuşturucu kullanıyorlar, sık sık sarhoş oluyorlardı. Çoğu katildi, tecavüzcüydü, yağmacıydı. İçlerinden çok azı düzgün tiplerdi.'Anna'nın evinden çıkarak yolda ilerlediğimizde dehşet verici bir diğer hikayeyi dinledik. Bir kadının tecavüz sonrası öldürüldüğü iddia ediliyor. Komşuları, Anna'ya tecavüz eden kişinin, onun evine gitmeden önce bu kadını öldürdüğünü söylüyor.

AYNAYA RUJLA 'İŞKENCE' MESAJI BIRAKTI

Komşularına göre 40'lı yaşlardaki kadın evinden dışarı çıkarılmış, savaş başladığında boşaltılan yakındaki bir evin yatak odasında tutulmuş. İyi dekore edilmiş evin duvar kağıtları şatafatlı. İçerdeki yatak da altın kaplama. Ancak bu ev şimdi rahatsız edici bir suç mahalli. Yatak döşeğinde ve yorganda geniş kan lekeleri izleri var. Köşedeki aynaya ise rujla, 'Bilinmeyen kişilerce işkenceye uğradı, Rus askerlerince gömüldü' yazılmış. Komşulardan Oksana bize, notu, kadının cesedini bulan ve onu gömen Rus askerlerinin yazdığını söyledi: 'Rus askerleri bana, kadına tecavüz edildiğini, boğazının ya kesildiğini ya bıçaklandığını, kadının kanlar içinde kaldığını aktardı.' Bu kadın da, evin bahçesine gömülmüş. Ziyaretimizden bir gün sonra, polis soruşturma için mezarı açmış ve cesedi incelemiş. Ceset çıplakmış, boynunda derin ve geniş yara izleri varmış.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
Operasyonlar devam edecek mi? Putin'den flaş açıklama
MHP Lideri Bahçeli'den Millet İttifakı'na:
CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?
İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
ABD Kongre Üyesi Bill Keating'den çok konuşulacak açıklama: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük
Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti
Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
İYİ Partili Çıray'dan akılalmaz sözler! Mansur Yavaş ismini Erdoğan'a bağladı
Isparta'da boşandığı eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür'ün cezası belli oldu
Avrupa’da kritik yol ayrımı: Büyüme tahminleri şimdiden yarı yarıya eridi!
Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Onu da tokatlamışlar
Birçok kiracı bu detayı bilmiyor! 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirsiniz! Eğer ev sahibiniz bunu yaparsa…
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin usulsüz ihalesini gündeme getiren Gazeteci Ergün Poyraz öldüresiye dövüldü!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan nafaka açıklaması: Ömür boyu adil değil ama...
Çöp dağları ilçeyi sardı: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde utandıran manzara
Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Havada 'mikroplastik' uyarısı: Kansere yol açabilir

Havada 'mikroplastik' uyarısı: Kansere yol açabilir

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!