Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti

Ruslar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki bölgelerden çekildiler ancak geride, belki de travmadan asla kurtulmayacak ağır yaralı hayatlar bıraktılar. İşgalci askerlerin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiği iddialar arasındaydı. BBC'de yer alan habere göre, Rus askeri tarafından tecavüze uğradığını söyleyen kadın yaşadıklarını bir bir anlattı. İşte 50 yaşındaki Anna'nın o sözleri:Kievin 70 kilometre batısında sessiz bir kırsal mahallede 50 yaşındaki Anna'yla görüştük. Kimliğini korumak için adını değiştirdik. Anna bize 7 Mart'ta yabancı bir asker birden evine girdiğinde, içeride eşiyle olduğunu söyledi: 'Başıma silah dayadı, beni yakındaki bir eve götürdü. Bana emir vererek, 'Kıyafetlerini çıkar yoksa seni vururum' dedi. Dediklerini yapmazsam beni öldüreceğini söyleyerek tehditlerini sürdürdü. daha sonra bana tecavüz etmeye başladı.'Anna kendisine saldıran kişiyi, Rusya'nın müttefiki, genç ve zayıf bir Çeçen savaşçı olarak tanımladı:'O bana tecavüz ederken, dört asker daha içeri girdi. Benimle işlerinin bittiğini düşünmüştüm. Onu uzaklaştırdılar. Bir daha onu hiç görmedim.'Maria, kendisini, başka bir birimdeki Rus askerlerinin kurtardığına inanıyor. Anna eve döndü ve eşini buldu. Ancak eşi, karnından vurulmuştu: 'Koşarak arkamdan gelerek beni kurtarmaya çalıştı ancak birkaç mermiyle vurdular onu.' Çift, komşularının evine sığındı. Ancak çatışma nedeniyle hastaneye götürülemeyen Anna'nın yaralı eşi, iki gün sonra hayatını kaybetti.Anna bize hikayesini anlatırken sürekli ağladı. Kendisinin ve komşularının eşini, evlerinin avlusunda gömdükleri yeri gösterdi. Anna bize hastaneyle temasta olduğunu ve psikolojik destek aldığını söyledi. Anna'nın hayatını kurtaran askerler birkaç gün onun evinde kaldı. Anna, askerlerin silahlarını başına doğrulttuğunu ve eşinin eşyalarını istediklerini söylüyor: 'Evi terk ettikleride, uyuşturucu ve viagra buldum. Uyuşturucu kullanıyorlar, sık sık sarhoş oluyorlardı. Çoğu katildi, tecavüzcüydü, yağmacıydı. İçlerinden çok azı düzgün tiplerdi.'Anna'nın evinden çıkarak yolda ilerlediğimizde dehşet verici bir diğer hikayeyi dinledik. Bir kadının tecavüz sonrası öldürüldüğü iddia ediliyor. Komşuları, Anna'ya tecavüz eden kişinin, onun evine gitmeden önce bu kadını öldürdüğünü söylüyor.Komşularına göre 40'lı yaşlardaki kadın evinden dışarı çıkarılmış, savaş başladığında boşaltılan yakındaki bir evin yatak odasında tutulmuş. İyi dekore edilmiş evin duvar kağıtları şatafatlı. İçerdeki yatak da altın kaplama. Ancak bu ev şimdi rahatsız edici bir suç mahalli. Yatak döşeğinde ve yorganda geniş kan lekeleri izleri var. Köşedeki aynaya ise rujla, 'Bilinmeyen kişilerce işkenceye uğradı, Rus askerlerince gömüldü' yazılmış. Komşulardan Oksana bize, notu, kadının cesedini bulan ve onu gömen Rus askerlerinin yazdığını söyledi: 'Rus askerleri bana, kadına tecavüz edildiğini, boğazının ya kesildiğini ya bıçaklandığını, kadının kanlar içinde kaldığını aktardı.' Bu kadın da, evin bahçesine gömülmüş. Ziyaretimizden bir gün sonra, polis soruşturma için mezarı açmış ve cesedi incelemiş. Ceset çıplakmış, boynunda derin ve geniş yara izleri varmış.