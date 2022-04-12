Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?
Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal açı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman? Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta? Bayern Münih – Villarreal maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman ve Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman ve Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne Zaman?
Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman sorusu yer aldı. Karşılaşma bugün 22.00'de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Bayern Münih – Villarreal Maçı Muhtemel 11'leri Kimler?
Bayern Münih – Villarreal maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı muhtemel ilk 11'leri kimler sorusu yer aldı. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular şu şekilde;
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Moreno, Danjuma
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Akşam evde futbol keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 12 Nisan maç takvimi şu şekilde;
12 Nisan Salı
12:05 Melbourne Victory - Brisbane Roar beIN Connect
12:05 Sydney FC - Adelaide United beIN Connect
22:00 Bayern Münih - Villarreal EXXEN
22:00 Real Madrid - Chelsea EXXEN
13 Nisan Çarşamba
01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport
12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect
13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect
15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube
22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN
22:00 Liverpool - Benfica EXXEN
14 Nisan Perşembe
19:45 PSV - Leicester City EXXEN
22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN
22:00 PAOK - Marsilya EXXEN
22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN
22:00 Rangers - Braga EXXEN
22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN
22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN
15 Nisan Cuma
12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect
20:00 Spezia - Inter S Sport
20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1
20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2
22:00 Milan - Genoa S Sport
22:00 Rennes - Monaco beIN Connect
22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor
16 Nisan Cumartesi
12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect
13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor
13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 1
13:30 Cagliari - Sassuolo S Sport
14:30 Tottenham - Brighton S Sport
14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect
14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect
15:00 Elche - Mllorca Smart Spor
15:30 Udinese - Empoli S Sport
15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 2
16:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 1
16:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect
16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect
16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect
16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect
17:00 Manchester United - Norwich City S Sport
17:00 Southampton - Arsenal S Sport
17.00 Watford - Brentford S Sport
17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor
17:30 Fiorentina - Venezia S Sport
18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect
19:30 Juventus - Boogna S Sport
19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor
19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect
20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor
20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ
20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 1
21:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect
21:45 Lazio - Torino S Sport
22:00 Lille - Lens beIN Connect
22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor
22:30 Porto - Portimonense S Sport