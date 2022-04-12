Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne Zaman?









Bayern Münih – Villarreal Maçı Muhtemel 11'leri Kimler?







Bugün Hangi Maçlar Var?

Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Karşılaşma bugün 22.00'de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı muhtemel ilk 11'leri kimler sorusu yer aldı. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular şu şekilde;Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; LewandowskiVillarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Moreno, DanjumaBugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Akşam evde futbol keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı.şu şekilde;12:05 Melbourne Victory - Brisbane Roar beIN Connect12:05 Sydney FC - Adelaide United beIN Connect22:00 Bayern Münih - Villarreal EXXEN22:00 Real Madrid - Chelsea EXXEN01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN22:00 Liverpool - Benfica EXXEN19:45 PSV - Leicester City EXXEN22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN22:00 PAOK - Marsilya EXXEN22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN22:00 Rangers - Braga EXXEN22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect20:00 Spezia - Inter S Sport20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 120:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 222:00 Milan - Genoa S Sport22:00 Rennes - Monaco beIN Connect22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor16 Nisan Cumartesi12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 113:30 Cagliari - Sassuolo S Sport14:30 Tottenham - Brighton S Sport14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect15:00 Elche - Mllorca Smart Spor15:30 Udinese - Empoli S Sport15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 216:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 116:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect17:00 Manchester United - Norwich City S Sport17:00 Southampton - Arsenal S Sport17.00 Watford - Brentford S Sport17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor17:30 Fiorentina - Venezia S Sport18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect19:30 Juventus - Boogna S Sport19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 121:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect21:45 Lazio - Torino S Sport22:00 Lille - Lens beIN Connect22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor22:30 Porto - Portimonense S Sport