  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal açı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman? Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta? Bayern Münih – Villarreal maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.04.2022 - 13:52 Güncelleme: 12.04.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?
Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman ve Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman ve Bayern Münih – Villarreal maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne Zaman?


Bayern Münih – Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı ne zaman sorusu yer aldı. Karşılaşma bugün 22.00'de başlayacak. EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?


Bayern Münih – Villarreal Maçı Muhtemel 11'leri Kimler?


Bayern Münih – Villarreal maçı muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bayern Münih – Villarreal maçı muhtemel ilk 11'leri kimler sorusu yer aldı. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular şu şekilde;

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Moreno, Danjuma


Bayern Münih – Villarreal Maçı Ne zaman? Bayern Münih – Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Akşam evde futbol keyfi yapmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 12 Nisan maç takvimi şu şekilde;

12 Nisan Salı
12:05 Melbourne Victory - Brisbane Roar beIN Connect
12:05 Sydney FC - Adelaide United beIN Connect
22:00 Bayern Münih - Villarreal EXXEN
22:00 Real Madrid - Chelsea EXXEN

13 Nisan Çarşamba
01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport
12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect
13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect
15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube
22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN
22:00 Liverpool - Benfica EXXEN

14 Nisan Perşembe
19:45 PSV - Leicester City EXXEN
22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN
22:00 PAOK - Marsilya EXXEN
22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN
22:00 Rangers - Braga EXXEN
22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN
22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN

15 Nisan Cuma
12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect
20:00 Spezia - Inter S Sport
20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1
20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2
22:00 Milan - Genoa S Sport
22:00 Rennes - Monaco beIN Connect
22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor
16 Nisan Cumartesi
12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect
13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor
13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 1
13:30 Cagliari - Sassuolo S Sport
14:30 Tottenham - Brighton S Sport
14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect
14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect
15:00 Elche - Mllorca Smart Spor
15:30 Udinese - Empoli S Sport
15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 2
16:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 1
16:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect
16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect
16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect
16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect
17:00 Manchester United - Norwich City S Sport
17:00 Southampton - Arsenal S Sport
17.00 Watford - Brentford S Sport
17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor
17:30 Fiorentina - Venezia S Sport
18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect
19:30 Juventus - Boogna S Sport
19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor
19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect
20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor
20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ
20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 1
21:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect
21:45 Lazio - Torino S Sport
22:00 Lille - Lens beIN Connect
22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor
22:30 Porto - Portimonense S Sport


Oda TV CHP'li başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı
Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı
Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
İntihara kalkışan kızına 'Hadi atla işimi kolaylaştır' demişti! O baba hakkında Aile Bakanlığı devrede
Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
Operasyonlar devam edecek mi? Putin'den flaş açıklama
MHP Lideri Bahçeli'den Millet İttifakı'na:
CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?
İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
ABD Kongre Üyesi Bill Keating'den çok konuşulacak açıklama: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük
Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti
Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
İYİ Partili Çıray'dan akılalmaz sözler! Mansur Yavaş ismini Erdoğan'a bağladı
Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!