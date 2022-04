Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı

CHP'de İstanbul Seçim İşleri Koordinatörü olarak yerel seçimlerde görev yapan Özgür Karabat'ın ilçe ilçe gezmesi ve İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy talep etmesinin altından menfaat çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle servet değerinde bir kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı.Her gün bir arıza, yangın ve kazayla gündeme gelen İETT'nin 2021 bilançosu ortaya çıktı. Buna göre 2021 yılında İETT otobüsleri tam 158.657 kere arıza yapmış. Yaklaşık 2 milyarlık ihale bedelinin otobüslerin bakımına harcanmadığı açık ve net. Peki bu paralar nereye gitti?İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüslerindeki arızaları değerlendirirken 'Dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?' demişti.Otobüs ve metrobüs arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engellediğini anlatan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun filonun eski olduğunu öne sürerek arızaları buna bağlamasının yalandan ibaret olduğunu söylemişti.Göksu, 2013-2018 yılları arasında İETT araçlarının yüzde 75'inin öz kaynaklarla yenilendiğini ifade ederek, 'Siz ise 2,5 yılda İBB kaynakları ile bir tane bile yeni araç alamadınız. Diğer yandan İETT'nin web sayfasına baktığımızda göreceğiz ki 2018 Kasım ayı verilerine göre dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Yani siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?' diye konuşmuştu. İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirten Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını kaydetmişti.İhalelerden dosya alan firmaların üçünün bütün ihalelere teklif yerine teşekkür mektubu gönderdiğini dile getiren Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur. Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin.' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış. İETT'deki arızaların, bu ihalelerden sonra bu kadar artması bir tesadüf müdür? Bu iş için yetersiz olduğu alenen ortaya çıkan bu firmanın kısa süre içinde İBB'den bu kadar ihale almasının arka planında hangi ilişkiler vardır?