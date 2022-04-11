Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?

Oktay Kaynarca Kimdir?



Oktay Kaynarca son zamanlarda sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu hakkında birçok detay merak edildi.vesoruları ise en merak edilenler arasında yer alıyor. Birçok farklı projede yer alan ve ülkenin en sevdiği oyuncular arasında bulunan Oktay Kaynarca özellikle Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Çakır karakteriyle kalplere kazınmıştı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Oktay Kaynarca birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kaynarca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü bitirmiştir. Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile büyük beğeni topladı. Birçok başarılı projede yer alan Kaynarca 2022 yılında meslektaşı Özgü Namal ile evlendi. 2008 yılında boşandıktan sonra 2012 yılında Melek Angun ile evlendi. Fakat bu evlilik de 2013 yılında sona erdi. Oktay Kaynarca filmleri ve dizileri şu şekilde sıralanabilir;1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz YönetmeniTarcan Yardımcı oyuncu1994 Yengeç SepetiGüner Yardımcı oyuncu1995 Bir Kadının Anatomisi- Yardımcı oyuncu1999 Can DostumMurat Başrol oyuncusu2000 Yarın Geç Olmayacak- Başrol oyuncusu / Yapımcı2001 Deli Yürek: Bumerang CehennemiCemal Yardımcı oyuncu2002 Abdülhamit DüşerkenHüseyin Cahit Yardımcı oyuncu2004 Kalbin zamanıAkfar Başrol oyuncusu2007 BeynelmilelBinbaşı Yardımcı oyuncuSıfır DediğimdeOğuz Başrol oyuncusuSis Ve GeceNaci Yardımcı oyuncu2008 AliaHasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol oyuncusu / YapımcıHoşçakal GüzinÖzkan Başrol oyuncusu2011 Çanakkale Ruhu- Başrol oyuncusu2019 Aman Reis DuymasınHızır Çakırbeyli Konuk oyuncu1989 GençlerFerhat Başrol oyuncusu1999 KöstebekTolga Varel Başrol oyuncusu / YapımcıThe SopranosChris Moltisanti Türkçe Seslendirme2001 Yeditepe İstanbulFerhan Başrol oyuncusuTek Celse Özgür Başrol oyuncusu2002 Aynalı TahirBekir Yardımcı oyuncuBayanlar BaylarMelih Başrol oyuncusuLahmacun ve PizzaCemşit Başrol oyuncusu2003 Esir Şehrin İnsanlarıÜsteğmen Mehmet Ali Yardımcı oyuncu2003-2004 Kurtlar VadisiSüleyman ÇakırBaşrol oyuncusu2004 Aşkımızda Ölüm VarSinan Başrol oyuncusuAdı Aşk OlsunKendisi Yapımcı2006 İlk AşkımMurat Gürsoy Başrol oyuncusu2007 Geniş ZamanlarBaşkan Tarık Sayar Başrol oyuncusu2007-2008 Kuzey RüzgarıPoyraz Akdağ Başrol oyuncusu2008 KardelenLevent Başrol oyuncusuKırmızı IşıkSunucu Yardımcı oyuncuSen HarikasınKendisi Konuk oyuncu2008-2010 AdanalıYavuz Dikkaya (Adanalı)Başrol oyuncusu2010 Yahşi CazibeYavuz Dikkaya (Adanalı)Konuk oyuncu 16. bölüm2009 Bahar DallarıKomiser Yardımcı oyuncu2011 NuriNuri Başrol oyuncusu2011 Sakarya FıratDeli Mevlüt (Cehennem Binbaşı) Yardımcı oyuncu2012 Ustura KemalUstura Kemal Başrol oyuncusu2013 İnadına YaşamakEmir Atasoylu Başrol oyuncusu2014 Kardeş PayıŞiir Okuyan Adam Konuk oyuncu 22. bölüm (Sezon Finali)2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazHızır ÇakırbeyliBaşrol oyuncusu