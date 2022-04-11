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Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?

Oktay Kaynarca oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Oktay Kaynarca kimdir sorusu yer aldı. Peki, Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca kaç yaşında? Oktay Kaynarca filmleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.04.2022 - 10:15 Güncelleme: 11.04.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?
Oktay Kaynarca son zamanlarda sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu hakkında birçok detay merak edildi. Oktay Kaynarca kimdir ve Oktay Kaynarca kaç yaşında soruları ise en merak edilenler arasında yer alıyor. Birçok farklı projede yer alan ve ülkenin en sevdiği oyuncular arasında bulunan Oktay Kaynarca özellikle Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Çakır karakteriyle kalplere kazınmıştı. Oktay Kaynarca kimdir ve Oktay Kaynarca kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Oktay Kaynarca Kimdir?


Oktay Kaynarca birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Oktay Kaynarca kimdir sorusu yer alıyor. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 yılında dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kaynarca İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünü bitirmiştir. Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ile büyük beğeni topladı. Birçok başarılı projede yer alan Kaynarca 2022 yılında meslektaşı Özgü Namal ile evlendi. 2008 yılında boşandıktan sonra 2012 yılında Melek Angun ile evlendi. Fakat bu evlilik de 2013 yılında sona erdi. Oktay Kaynarca filmleri ve dizileri şu şekilde sıralanabilir;


Sinema ve TV filmleri
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
Tarcan Yardımcı oyuncu
1994 Yengeç Sepeti
Güner Yardımcı oyuncu
1995 Bir Kadının Anatomisi
- Yardımcı oyuncu
1999 Can Dostum
Murat Başrol oyuncusu
2000 Yarın Geç Olmayacak
- Başrol oyuncusu / Yapımcı
2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
Cemal Yardımcı oyuncu
2002 Abdülhamit Düşerken
Hüseyin Cahit Yardımcı oyuncu
2004 Kalbin zamanı
Akfar Başrol oyuncusu
2007 Beynelmilel
Binbaşı Yardımcı oyuncu
Sıfır Dediğimde
Oğuz Başrol oyuncusu
Sis Ve Gece
Naci Yardımcı oyuncu
2008 Alia
Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol oyuncusu / Yapımcı
Hoşçakal Güzin
Özkan Başrol oyuncusu
2011 Çanakkale Ruhu
- Başrol oyuncusu
2019 Aman Reis Duymasın
Hızır Çakırbeyli Konuk oyuncu

Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?


TV dizileri
1989 Gençler
Ferhat Başrol oyuncusu
1999 Köstebek
Tolga Varel Başrol oyuncusu / Yapımcı
The Sopranos
Chris Moltisanti Türkçe Seslendirme
2001 Yeditepe İstanbul
Ferhan Başrol oyuncusu
Tek Celse Özgür Başrol oyuncusu
2002 Aynalı Tahir
Bekir Yardımcı oyuncu
Bayanlar Baylar
Melih Başrol oyuncusu
Lahmacun ve Pizza
Cemşit Başrol oyuncusu
2003 Esir Şehrin İnsanları
Üsteğmen Mehmet Ali Yardımcı oyuncu
2003-2004 Kurtlar Vadisi
Süleyman Çakır
Başrol oyuncusu
2004 Aşkımızda Ölüm Var
Sinan Başrol oyuncusu
Adı Aşk Olsun
Kendisi Yapımcı
2006 İlk Aşkım
Murat Gürsoy Başrol oyuncusu
2007 Geniş Zamanlar
Başkan Tarık Sayar Başrol oyuncusu
2007-2008 Kuzey Rüzgarı
Poyraz Akdağ Başrol oyuncusu
2008 Kardelen
Levent Başrol oyuncusu
Kırmızı Işık
Sunucu Yardımcı oyuncu
Sen Harikasın
Kendisi Konuk oyuncu
2008-2010 Adanalı
Yavuz Dikkaya (Adanalı)
Başrol oyuncusu
2010 Yahşi Cazibe
Yavuz Dikkaya (Adanalı)
Konuk oyuncu 16. bölüm
2009 Bahar Dalları
Komiser Yardımcı oyuncu

Oktay Kaynarca Kimdir? Oktay Kaynarca Kaç Yaşında?

2011 Nuri
Nuri Başrol oyuncusu
2011 Sakarya Fırat
Deli Mevlüt (Cehennem Binbaşı) Yardımcı oyuncu
2012 Ustura Kemal
Ustura Kemal Başrol oyuncusu
2013 İnadına Yaşamak
Emir Atasoylu Başrol oyuncusu
2014 Kardeş Payı
Şiir Okuyan Adam Konuk oyuncu 22. bölüm (Sezon Finali)
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Hızır Çakırbeyli
Başrol oyuncusu

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