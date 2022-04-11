Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! 11 Nisan Hava Durumu

Havalar Ne Zaman Isınacak?











11 Nisan Hava Durumu Nasıl?

Hafta sonu güneşli havanın etkili olmasının ardından bugün görülen yağış birçok kişiyi şaşırttı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Marmara Bölgesi bugünden itibaren soğuyacak. Sıcaklıkların azalacağı belirtildikten sonra vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Ayrıca Cuma gününe kadar ülke genelinde soğuk havanın etkili olacağı aktarılırken Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı belirtildi.da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." İfadeleri kullanıldı. İşte 11 Nisan hava durumu;EDİRNE °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıISPARTA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu