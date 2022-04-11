Meteoroloji’den Sağanak Uyarısı! 11 Nisan Hava Durumu
Hava sıcaklıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 11 Nisan hava durumu nasıl? Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? İşte merak edilenler...
Hafta sonu güneşli havanın etkili olmasının ardından bugün görülen yağış birçok kişiyi şaşırttı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan hava durumu nasıl ve hava sıcaklıkları artacak mı soruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edildi. İstanbul hava durumu nasıl ve havalar ne zaman ısınacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Havalar Ne Zaman Isınacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Marmara Bölgesi bugünden itibaren soğuyacak. Sıcaklıkların azalacağı belirtildikten sonra vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Ayrıca Cuma gününe kadar ülke genelinde soğuk havanın etkili olacağı aktarılırken Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı belirtildi.
11 Nisan Hava Durumu Nasıl?
11 Nisan hava durumu da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." İfadeleri kullanıldı. İşte 11 Nisan hava durumu;
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu