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Beyaz Gazete
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Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!

Ümit Özdağ'ın kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesinden sonra Meral Akşener ile görüşen Mansur Yavaş, belediye başkanlarının kendi işleri ile ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
Ekleme: 11.04.2022 - 13:38 Güncelleme: 11.04.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta konuk olduğu programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı, partilerinin cumhurbaşkanı adayı olarak gördüklerini söyledi.

Özdağ'ın bu açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken bütün hafta kulislerde, programlarda bu konu masaya yatırıldı.

Özdağ'ın 'Göreve çağırıyoruz' açıklamalarına sözcüsü aracılığı ile kamuoyunu tatmin etmeyen cevaplar veren Yavaş, ilk kez konuştu.

MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında gündemdeki yerini korurken bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Görüşmenin ardından ikili, basın toplantısı düzenledi.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!

Yavaş'a Özdağ'ın açıklamaları soruldu.

'Belediye başkanı görevini yapmalı'
Kendini kamu görevlisi olarak gördüğünü ifade eden Yavaş, 'Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli. İşini gücünü yapmalı. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmeye çalışıyorum.

'Açıklamalar benim rızam dışındadır'
Ben siyasetin içinde bir insan değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Açıklamalar benim rızam dışındadır. Ben görevimin başındayım.' dedi.
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