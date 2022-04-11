Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! Vaka sayısını işaret etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca koronavirüs vaka sayısına işaret etti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. bakan Koca 'Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz' ifadeleri ile bugünkü vaka sayısına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, tarafından yayınlanan verilere göre vaka sayıları 5 binlere geriledi.