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Evlilik işlemlerinde büyük kolaylık! e-Evlilik ile bürokrasi azaldı: Yeni kimlik, ehliyet, pasaport...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e- Evlenme Uygulaması, belediye memurluklarına yeni evelenen çiftlerin evliliklerinin aile kütüklerine elektronik ortamda tescil edebilmelerine olanak sağlıyor. e- Evlenme Uygulaması, yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası, yeni kimlik, ehliyet, pasaport değişimi işlemlerini kolaylaştırırken, bürokrasiyi de azalttı.

Ekleme: 10.04.2022 - 14:38 Güncelleme: 10.04.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Evlilik işlemlerinde büyük kolaylık! e-Evlilik ile bürokrasi azaldı: Yeni kimlik, ehliyet, pasaport...İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile MERNİS arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirilmişti.

152 BİN EVLİLİK ELEKTRONİK OLARAK TESCİL EDİLDİ

Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e -Evlenme uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609.955 evliliğin 152.885'i elektronik olarak tescil edildi.

Evlilik işlemlerinde büyük kolaylık! e-Evlilik ile bürokrasi azaldı: Yeni kimlik, ehliyet, pasaport...

3 İŞ GÜNÜNDE TESCİL

Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanırken evlenme bildirimlerinin kâğıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesinin de önüne geçildi. Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil işlemleriyle bürokrasi azaltılarak, zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf sağlandı.

EVLİLİK SONRASI İŞLEMLER HIZLANDI
Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil işlemlerinden sonra, vatandaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor.
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