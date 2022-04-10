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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...

Külliye’nin kapıları 7/24 halka açık. Bu kareler sahur vakti çekildi. Millet kütüphanesi ders çalışmak ve kaynak kitaplardan yararlanmak isteyen gençlerle dolu. İkramlarla da ayrı bir mutluluk kaynağı...

Ekleme: 10.04.2022 - 09:31 Güncelleme: 10.04.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de yoğun ilgi görüyor.

Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, yeni kimlik kartlarıyla giriş yaparak burada bulunan 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin içeriklere ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...

Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde stajyer doktor olan Burak Ünal: Çok sayıda kaynağa rahatça ulaşabiliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...

Sadece doküman zenginliği değil, dizinleme de gayet iyi durumda. Belli başlı salonlar 7/24 açık. Bu da gecenin yarısı olmasına rağmen epey rağbet görmesi anlamına geliyor.

Muhammed Furkan Ünal: Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ortam mükemmel. Uykum geldiğinde kahve bedava.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...

Alıyorum içiyorum ve biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir imkân. Evde biraz daha disiplinsiz oluyorum. Burada çalışan insanları görünce bu beni gaza getiriyor. O yüzden çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum.

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mürüvvet Gürsoy: Devletin böyle bir imkân sunmasından dolayı mutluyum. Pek çok şeyi dışarıda ücretli yaparken biz burada ücretsiz yapabiliyoruz.

Ömer Çelik: Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Millet Kütüphanesi ders çalışmaya çok elverişli.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...

Mehmet Erhan: Genelde kütüphanede sabahlıyoruz. İkramlardan yararlanmak ve sessiz bir ortamda çalışmak bize çok fayda sağladı.
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...
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