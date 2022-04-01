  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!

CHP'li Balıkesir Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 bin TL rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
Ekleme: 1.04.2022 - 09:10 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
Usulsüz ihaleler, imar rantları ve rüşvet çarklarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Yalova ve Bilecik Belediyelerinin ardından bu kez de Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

CHP'li Başkan yardımcısı Hüseyin Gazi Pişkin, bir firma adına iş yapan taşeron şirketten 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!

320 BİN DOLARLIK RÜŞVET SKANDALI

Yalova'da iki yıl önce ortaya çıkan ve CHP'li Başkan Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yargılandığı büyük yolsuzlukla ilgili davalar devam ederken, geçtiğimiz aylarda ise yine CHP'li Bilecik Belediyesinde 320 Bin Dolarlık rüşvet skandalı patlak vermişti.

Rüşvetin alındığı sırada suçüstü yapılan bu baskının yankıları devam ederken, yine CHP'li bir belediyede yine bir rüşvet skandalı patlak verdi. Balıkesir'e bağlı Gömeç Belediyesinde Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, 22 Mart günü Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Pişkin'in, bir firmaya iş yapan taşerondan 50 Bin TL rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade verdikten adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

CHP'li Başkan yardımcısı Pişkin'in 50 Bin TL rüşvet istediği taşeron yetkilisinin, rüşvet görüşmesini kayda aldığı ve bu kayıtla birlikte Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, konu hakkında inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için CHP'li Hüseyin Gazi Pişkin'i görevden uzaklaştırdı.

BELEDİYEDEN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Yaşanan skandal ve görevden uzaklaştırmanın ardından Gömeç Belediyesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

'Gömeç Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Gazi Pişkin, hakkında başlatılan soruşturmanın süresince İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bugüne kadar yazılı ve görsel basında yapılan gerçek dışı haberlere mahal vermemek amacıyla kamuoyuna duyurulur' şeklindeki açıklamada neyin anlatılmak istendiği anlaşılamazken, çok sayıda vatandaş ise bu açıklamyı komik buldu.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem'
Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı: Zayıf noktalardan saldıracaklar
Rusya Ukrayna savaşı sürerken İngiltere'den Putin'e zehir zemberek sözler: O artık kafeste...
İstanbul'daki müzakereler meyvesini veriyor! Rus askerleri Çernobil'den çekildi!
Motorinin ardından benzine de indirim!
Yine CHP yine rüşvet! Başkan yardımcısı görevden alındı!
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı
İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
CHP'li vekiller terörist Mahir Çayan'ı mezarı başında andı
Meteoroloji uyardı! Öğle saatlerinden itibaren...
Rusya Savunma Bakanlığı: Yarın yeniden insani yardım koridoru açılacak
Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki
Tokat'ta kan donduran olay: Arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
Pakistan Başbakanı Khan, hükümetine kurulan komplonun arkasında ABD olduğunu iddia etti
ABD ve NATO'dan Rusya'ya karşı 'yeni cephe'
Çin ile ABD arasında tatbikat krizi tırmanıyor!
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

İstanbul Valiliği'nden kritik 'baraj' uyarısı! Su seviyesi yükselmeye devam ederse...

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!

Abdurrahim Albayrak, adaylık için ateşi yaktı!