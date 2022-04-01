Trabzonspor Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Trabzonspor Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Trabzonspor Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maço ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Trabzonspor Beşiktaş maçı birçok futbolsever tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman ve Trabzonspor Beşiktaş muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. İki takımın da hazırlıklara başlamasının ardından maç hakkında detaylar merak edildi. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman ve Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Trabzonspor Beşiktaş Maçı Ne Zaman?
Trabzonspor Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman ve Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusu yer aldı. Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maç 3 Nisan Pazar günü 20.30’da başlayacak. Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sport kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Trabzonspor Beşiktaş Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Trabzonspor Beşiktaş muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle maçta kimlerin forma giyeceğini öğrenmek isteyen futbolseverler arama motorlarına yöneldi. İşte oldukça merak edilen Trabzonspor Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11’leri;
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
BEŞİKTAŞ: Ersin, Vida, Welinton, Rıdvan, Rosier, Souza, Can, Teixeira, Larin, N'Koudou, Batshuayi
Bugün Hangi Maçlar Var?
Futbolseverlerin en sık arattığı sorulardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. Bu nedenle Cuma akşamı evde maç keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 1 Nisan maç programı şu şekilde sıralanabilir;
19:30
Ingolstadt - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
/
19:30
Dynamo Dresden - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
/
19:30
Fredericia - Hvidovre IF
Danimarka 1. Ligi
/
19:30
Amstetten - Aus Lustenau
Avusturya 1. Ligi
/
19:30
FC Juniors - Horn
Avusturya 1. Ligi
/
19:30
Innsbruck - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
/
19:30
Lafnitz - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
/
19:30
Vorwarts Steyr - Austria II
Avusturya 1. Ligi
/
19:30
Riteriai - Jonava
Litvanya A Lyga
/
20:00
Tuzlaspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
/
20:00
Viborg - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
/
20:00
F.Amager - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
/
21:00
Almere - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
NAC Breda - Jong Ajax
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Dordrecht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Volendam - Oss
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
De Graafschap - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Helmond - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Jong AZ - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Roda - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
SC Telstar - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
VVV Venlo - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Lierse - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
/
21:15
Sporting Cristal - San Martin
Peru Primera-Apertura
/
21:25
Grazer - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
/
21:30
Union Berlin - Köln
Almanya Bundesliga
/
21:30
Slask Wroclaw - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
/
21:45
Bohemians 1905 - Derry City
İrlanda Premier Ligi
/
21:45
Dundalk - Dublin
İrlanda Premier Ligi
/
21:45
Sligo Rovers - Shelbourne
İrlanda Premier Ligi
/
21:45
St. Patricks - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
/
21:45
Beerschot - Club Brugge
Belçika Pro League
/
21:45
Ayr - Hamilton
İskoçya Championship
/
21:45
Morton - Kilmarnock
İskoçya Championship
/
21:45
Hull City - Huddersfield
İngiltere Championship
/
22:00
Finn Harps - Shamrock Rovers
İrlanda Premier Ligi
/
22:00
Girona - Malaga
İspanya La Liga 2
/
22:15
Braga - Benfica
Portekiz Liga NOS
/
23:30
Ayacucho - Cajamarca
Peru Primera-Apertura