Sahurda Okunacak Dualar Neler? Sahur Duası Nasıl Yapılır?

Sahurda Okunacak Dualar Neler?



Sahura Kalkmadan Oruç Tutmak Günah Mı?



Sahur duası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bu geceden itibaren sahura kalkacak olanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sahurda okunacak dualar neler sorusu yer aldı. Yarından itibaren oruç tutmaya başlayacak olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peygmber Efendimiz tarafından sahurda yapılan dua "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…" şeklindeydi. İlk sahurda okunacak dua ise şu şekilde;“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”Sahur duası öğrenenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Sahura kalkmadan oruç tutmak günah değildir. Sahura kalkmak oldukça sevaptır. En azından bir yudum su için bile olsa sahura kalkılması önerilir. Hadis-i şeriflerde belirtilenlere göre “(Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler.) [İ. Ahmed] (Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.)” ifadeleri kullanılmıştır.