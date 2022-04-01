Lavrov'dan barış görüşmesi açıklaması: Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz

Rusya Ukrayna savaşının 37. gününde barış görüşmeleri ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini açıkladı. Lavrov Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırladıklarını duyurdu.