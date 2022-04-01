Lavrov'dan barış görüşmesi açıklaması: Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz
Rusya Ukrayna savaşının 37. gününde barış görüşmeleri ile ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini açıkladı. Lavrov Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırladıklarını duyurdu.
Rusya Ukrayna savaşı birinci ayını geride bırakırken İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve sonrası taraflardan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam edeceğini açıkladı.
Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırladıklarını belirtiren Lavrov, Ukrayna tarafının Kırım ve Donbass konusunda daha anlayışlı olduğunu dile getirdi.