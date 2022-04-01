Ankara İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2022 Ankara İmsakiyesi

Ankara Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankara iftar vakti ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara 2022 İmsakiyesi nasıl? Ankara sahur vakitleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Ankara İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?



2022 Ankara İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmak isteyen birçok kişi araştırmalara başladı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. . Akşam sahura kalkacak binlerce Ankaralı konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındayer alıyor. Ankaralı vatandaşlar bugün için 04.59 saatine kadar sahurunu tamamlayacak. İşte 30 günlük 2022 Ankara imsakiyesi2 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:403 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:414 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:435 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:446 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:457 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:468 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:489 Nisan 2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:4910 Nisan 2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:5011 Nisan 2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:5212 Nisan 2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:5313 Nisan 2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:5414 Nisan 2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:5515 Nisan 2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:5716 Nisan 2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:5817 Nisan 2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:5918 Nisan 2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:0119 Nisan 2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:0220 Nisan 2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:0321 Nisan 2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:0522 Nisan 2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:0623 Nisan 2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:0824 Nisan 2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:0925 Nisan 2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:1026 Nisan 2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:1227 Nisan 2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:1328 Nisan 2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:1529 Nisan 2022 Cuma 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:1630 Nisan 2022 Cumartesi 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:171 Mayıs 2022 Pazar 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19