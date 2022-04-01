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Ankara İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2022 Ankara İmsakiyesi

Ankara Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankara iftar vakti ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Ankara iftar vakti ne zaman? Ankara 2022 İmsakiyesi nasıl? Ankara sahur vakitleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.04.2022 - 14:41 Güncelleme: 1.04.2022 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Ankara İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2022 Ankara İmsakiyesi
2022 Ankara İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankara iftar ve sahur vakitleri ne zaman ve 2022 Ankara İmsakiyesi yer alıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmak isteyen birçok kişi araştırmalara başladı. Ankara iftar ve sahur vakti ne zaman ve 2022 Ankara imsakiyesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Ankara İftar ve Sahur Vakitleri Ne Zaman?


Ankara iftar ve sahur vakitleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. . Akşam sahura kalkacak binlerce Ankaralı konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında 2022 Ankara Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Ankaralı vatandaşlar bugün için 04.59 saatine kadar sahurunu tamamlayacak. İşte 30 günlük 2022 Ankara imsakiyesi

2 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
3 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41
4 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43
5 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44
6 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45
7 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48
9 Nisan 2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
10 Nisan 2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
11 Nisan 2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52
12 Nisan 2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53
13 Nisan 2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54
14 Nisan 2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55

Ankara İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2022 Ankara İmsakiyesi

15 Nisan 2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
16 Nisan 2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
17 Nisan 2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
18 Nisan 2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01
19 Nisan 2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
20 Nisan 2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
21 Nisan 2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05
22 Nisan 2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06
23 Nisan 2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
24 Nisan 2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09

Ankara İftar ve Sahur Vakti Ne Zaman? 2022 Ankara İmsakiyesi

25 Nisan 2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10
26 Nisan 2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12
27 Nisan 2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13
28 Nisan 2022 Perşembe 04:11 05:46 12:51 16:39 19:46 21:15
29 Nisan 2022 Cuma 04:10 05:45 12:51 16:39 19:47 21:16
30 Nisan 2022 Cumartesi 04:08 05:44 12:51 16:40 19:48 21:17
1 Mayıs 2022 Pazar 04:06 05:42 12:51 16:40 19:49 21:19

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