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Osman Gökçek'ten İmamoğlu'na 'balıkçı' göndermesi...

24 Ocak tarihinde İstanbul'da yağan yoğun kar yağışı sonucu İstanbullular çile çekerken Ekrem İmamoğlu'nun balık restoranına gitmesi büyük tepki toplamıştı. İstanbul'a tekrar yoğun kar yağışı beklenirken, Osman Gökçek sosyal medya hesabından İmamoğlu'na balıkçı göndermesi yaptı.

Osman Gökçek'ten İmamoğlu'na 'balıkçı' göndermesi...
Ekleme: 9.03.2022 - 12:03 Güncelleme: 9.03.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek'ten İmamoğlu'na 'balıkçı' göndermesi...
Meteoroloji, İstanbul'un Çarşamba gününden itibaren Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği ve hafta başına kadar yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İBB'nin kar yağışına ilişkin paylaşımını alıntılıyarak, 24 Ocak tarihinde yaşanan kar yağışında İstanbullular karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda görüşmesine ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tatile gitmesine atıfta bulundu.

Osman Gökçek paylaşımında, 'Lütfen Ekrem İmamoğlu balıkçıya gitmesin. Lütfen Murat Ongun tatile gitmesin.' ifadelerini kullandı.

Osman Gökçek'ten İmamoğlu'na 'balıkçı' göndermesi...

NE OLMUŞTU?
24 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışında CHP'li İBB'nin önlem almaması nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar yollarda saatlerce mahsur kalmış, toplu taşımalar durma noktasına gelmişti.

İstanbullular kar çilesi çekerken İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir balık restoranında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti. İstanbullular İBB'nin önlem almaması nedeniyle çile çekerken İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise İsviçre'de lüks bir otelde tatile gitmişti.





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