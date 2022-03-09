  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 14. gününe girerken dünya devlerinden art arda açıklamalar geliyor. Ukrayna'ya desteğini belirten dev şirketler Rusya'dan çekildiklerini duyurdu.

Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Ekleme: 9.03.2022 - 01:11 Güncelleme: 9.03.2022 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı.

Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve 'Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa' destek sağlayacağını kaydetti.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, konuya ilişkin McDonald's çalışanlarına ve franchise sahiplerine gönderdiği e-postada, Rusya'da McDonald's bünyesinde 62 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

McDonald's'ın yüzlerce yerel, Rus tedarikçi ve ortakla çalıştığına işaret eden Kempczinski, firmanın Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Kempczinski, şirketin değerlerinin Ukrayna'da ortaya çıkan 'insani acıyı' görmezden gelemeyeceğini belirterek, 'McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını geçici olarak kapatmaya ve pazardaki tüm operasyonları durdurmaya karar verdi.' ifadesini kullandı.

Rusya'daki tüm McDonald's çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edileceğini belirten Kempczinski, Rusya'daki restoranların ne zaman açılabileceğini tahmin etmenin ise imkansız olduğunu vurguladı.

Şirketin Ukrayna'daki ekibine anında finansal destek sağladığına işaret eden Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara maaş ödemesinin de devam ettiğini bildirdi.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin 'kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla' değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı!
Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı!
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Türkiye'de görülmeye başladı! Bulaşması 20 dakika sürüyor

Google'dan flaş hamle!

Google'dan flaş hamle!

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Kullanıcılara kötü haber! Instagram, iki uygulamanın fişini çekti

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Faizsiz 100 bin lira kredi için son tarih yaklaşıyor! 2 yıl geri ödeme yok

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

Meteoroloji uyardı! İşte kar ve sağanak beklenen bölgeler

APPLE'dan Türkiye kararı! Tüm ürünlere...

APPLE'dan Türkiye kararı! Tüm ürünlere...