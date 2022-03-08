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Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
Ekleme: 8.03.2022 - 01:16 Güncelleme: 8.03.2022 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

'YAKLAŞIK 2 MİLTON KİŞİ TAHLİYE İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU'

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

ATEŞKES YARIN BAŞLIYOR

Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, 'Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır' ifadelerine yer verildi.

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