Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Joe Biden'ın Rusya'yı hedef alan yaptırım kararları sonrasında Vladimir Putin'in de bazı adımlar atacağını açıkladı. Habere göre; Putin, yıl sonuna kadar ürün ve hammaddelerin Rusya'dan ihracını yasakladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları kamuoyuna açıkladı.Biden, 'tarihin en ağır yaptırımı' diyerek Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladığını duyurdu. İngiltere de Biden ile paralel yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA KARŞI İLK ADIM: İHRACAT YASAKSöz konusu karar sonrası ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Bloomberg'in aktardığına göre; ABD ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı ilk adımı atan Putin, 13 Aralık 2022 tarihine kadar Rusya'dan yurt dışına hammadde ve ürün ihracatını askıya aldı.