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O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yapacağı açıklamalar da merakla takip ediliyor. Son olarak Zelenskiy'nin, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edeceği öğrenildi. Görüşmenin saati de belli olurken Zelenskiy'nin hitabı sebebiyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ifade edildi.

O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak...
Ekleme: 8.03.2022 - 01:44 Güncelleme: 8.03.2022 - 01:51 / Editör: Ozge Selin
O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak...
Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yarın yerel saatle 17.00'de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

PARLAMENTODAKİ RESMİ İŞLER ASKIYA ALINACAK

Zelenskiy'nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi. Zelenskiy'nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy'nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

'ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle, 'Her parlamenter, bizimle Ukrayna'dan canlı olarak konuşacak olan devlet başkanından doğrudan haber almak istiyor. Bu nedenle bu, parlamento için önemli bir fırsat” dedi.
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