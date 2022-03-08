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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Trudeau Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna ötesinde bir çatışmanın engellenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını artırdıklarını, Ukrayna'ya yardımlar yaptıklarını, NATO ülkelerinin Rusya ile çatışma arayışında olmadığını vurguladı. Stoltenberg, "Putin Ukrayna'yı ve NATO'nun birlikteliğini, NATO'nun gücünü hafife aldı." dedi.

Ekleme: 8.03.2022 - 21:50 Güncelleme: 8.03.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Letonya'daki Adazi Üssü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

'PUTİN, NATO'NUN GÜCÜNÜ HAFİFE ALDI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da barışı bozduğunu yineleyen Stoltenberg, 'Ancak Putin Ukrayna'yı ve NATO'nun birlikteliğini, NATO'nun gücünü hafife aldı.' dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını artırdıklarını, Ukrayna'ya yardımlar yaptıklarını, NATO ülkelerinin Rusya ile çatışma arayışında olmadığını vurguladı.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ'

Stoltenberg, 'Nihai sorumluluğumuz 1 milyar vatandaşımızı güven içinde tutmaktır. Bu da şu anlama gelmektedir. Çatışmanın Ukrayna'nın ötesine geçmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.' ifadesini kullandı.

KANADA, GÜVENCE OPERASYONU'NU SÜRESİZ UZATMA KARARI ALDI

Trudeau ise Avrupa'daki NATO misyonlarına Kanada'nın 2014'ten beri destek verdiği Güvence Operasyonu'nu süresiz şekilde uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Trudeau normal şartlarda gelecek yıl bitmesi planlanan operasyon kapsamında Doğu Avrupa'daki desteklerinin süreceğini aktardı.

Ukrayna'ya insani ve askeri yardım yaptıklarını, bunu da sürdüreceklerini bildiren Trudeau, Kanada'nın sağladığı silahlar için, 'Bunlar Kanada'da olmasındansa Ukrayna askerlerinin elinde olması daha faydalı.' diye konuştu.

İSPANYA İLAVE ASKER GÖNDERİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Ukrayna'daki savaşın tek sorumlusunun Putin olduğunu belirterek, 'Putin'e açık bir mesaj göndermek istiyorum. NATO birlik içinde ve hiç olmadığı kadar güçlü. Temel taahhüdümüz barıştır. NATO savunma amaçlı bir ittifaktır ve şimdiye kadarki tüm eylemlerimiz çatışmayı önlemek için caydırıcı çabalardır.' dedi.

Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların şu anda en güçlü silahları olduğunu vurgulayan Sanchez, bu konuda birlik içinde olmanın önemine değindi.

Sanchez, 'Putin yalnız. Dünya Ukrayna ile birlikte. Putin'i ekonomik yaptırımlarla daha izole etmek önemli.' şeklinde konuştu.

Sanchez ayrıca, mevcut durumda Kanada'nın liderliğindeki Letonya'da görevli NATO birliklerine 150 ilave asker göndereceklerini kaydetti.
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