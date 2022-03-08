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DSÖ'den korkutan açıklama... Yeni varyant uyarısı!

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre, Covid-19'un, hayvanlarda yayılması durumunda yeni varyantların türemesinin kolaylaşabileceği bildirildi. DSÖ'nün incelemeleri sonucu ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin üçte birine, Covid-19'a neden olan virüsün insan aracılığıyla bulaştığı bilgisi aktarıldı.

DSÖ'den korkutan açıklama... Yeni varyant uyarısı!
Ekleme: 8.03.2022 - 01:37 Güncelleme: 8.03.2022 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
DSÖ'den korkutan açıklama... Yeni varyant uyarısı!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve beraberindeki uluslararası kuruluşlar, Covid-19'un yabani hayatta yayılmasının yeni varyantların türemesini kolaylaştırma endişesine karşı, virüsün hayvanlar arasında geçişini yakinen takip ettiklerini açıkladı.

DSÖ ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Covid-19'un hayvanlar arasında yayılması konusu ele alındı.

"YABANİ HAYVANLARA DA VİRÜS BULAŞABİLİYOR"

Açıklamada, virüsün genellikle insandan insana bulaştığı gibi bazı hayvan türlerine de bulaştığının gözlemlendiği belirtilerek, "Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere büyük kedi, vizon, gelincik ve ak kuyruklu geyik gibi çiftlik hayvanları veya yabani hayvanlara da virüs bulaşabiliyor." ifadesi kullanıldı.

Bu hayvanlardan ak kuyruklu geyiklerin insana virüs bulaştırma ihtimalinin halihazırda incelendiği kaydedildi.

Covid-19 salgınının yaban hayatına girmesinin, doğada enfekte olmuş kalabalık hayvan havzaları oluşturabileceği endişesi dile getirildi.

ABD'DEKİ AK KUYRUKLU GEYİKLERDE ENFEKSİYON

DSÖ'nün incelemeleri sonucu ABD'deki ak kuyruklu geyiklerin üçte birine, Covid-19'a neden olan virüsün insan aracılığıyla bulaştığı bilgisi aktarıldı.

Bu virüsün, ak kuyruklu geyiklerin bulunduğu doğal alana yakın yerleşim yerlerinde bazı insanlara da bulaştığı tespit edildi.

Açıklamada 3 örgüt, hayvan ile insan arasında virüs dolaşımı ve Covid-19'un, bulaştığı hayvanlarda evrilme riskinin azalması için tüm ülkeleri tedbir almaya çağırdı.

DSÖ'nün bundan önceki raporlarında da Covid-19'un insandan hayvana bulaşma riski ele alınmıştı.
DSÖ'den korkutan açıklama... Yeni varyant uyarısı!
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