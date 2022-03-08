  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Avrupa’ya 500 ek asker sevk edilmesi için orduya talimat verdiğini açıkladı. Yetkili, Rusya’nın şu anda Ukrayna çevresine yığdığı kuvvetin neredeyse tamamını Ukrayna topraklarına soktuğunu ve Rus ordusunun şu ana kadar Ukrayna’ya 625’ten fazla füze fırlattığını söyledi.

Ekleme: 8.03.2022 - 00:11 Güncelleme: 8.03.2022 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Gazetecilere açıklamada bulunan ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RUS ORDUSU 625'TEN FAZLA FÜZE FIRLATTI"

Yetkili, Rusya’nın şu anda Ukrayna çevresine yığdığı kuvvetin neredeyse tamamını Ukrayna topraklarına soktuğunu ve Rus ordusunun şu ana kadar Ukrayna’ya 625’ten fazla füze fırlattığını söyledi.

EK ASKER TALİMATI
Savunma yetkilisi, Bakan Austin’in Avrupa’daki ABD güçlerine destek amacıyla 500 ek asker daha gönderilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Bu sevkiyatla birlikte ABD’nin Avrupa’daki toplam asker sayısının 100 bin civarına ulaştığını kaydeden yetkili, bu güce Yunanistan’ın Sauda üssüne gönderilen KC-135 tanker uçağı personeli ile Almanya’ya gönderilen bir bakım birliğinin ve diğer lojistik destek birliklerinin de dahil olduğunu söyledi.
Rusya’nın Suriye’den Ukrayna’da savaşmak üzere savaşçı topladığı iddialarına yanıt veren üst düzey yetkili, bu haberlerin doğru olduğunu söyledi. Yetkili, “Savaş için Suriyelileri toplamaya çalıştıklarını biliyoruz.” diye konuştu.



Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz
Bakan Dönmez duyurdu : 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü! 'Barışın tesisi için çaba gösteriyoruz'
Pentagon'dan iddia: Rusya Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi açıklaması!
Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
MEB'den flaş koronavirüs kararları! 2 ayrı rehber 81 il müdürlüğüne gönderildi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Çin 'Ukrayna-Tayvan' kıyaslamalarını reddetti: Benzerlik kurulamaz
Nakit dengesi şubat ayında 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Beykoz'da feci kaza! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Hurdaya dönen otomobil eve girdi
ABD'nin petrol arayışı! 2 ülkeyi radarına aldı
Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına kadar yeter
Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

2018'den beri var! O özellik sonunda WhatsApp'a da geliyor

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!