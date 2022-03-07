Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!

Gümüşhane dağlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timi, Türk kadınının istediğinde her şeyi başarabileceğini ifade ediyor.Doğu Karadeniz'in iç kesiminde yer alan Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timinde görevli kadın polisler kentin dağlık ve zorlu coğrafyasında vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.Kentteki stratejik noktalarda gece gündüz nöbet tutup, gözlem yapan kadın polisler, bölgeyi kontrol altında tutuyor.7/24 esasına göre arkasında eşini, çocuğunu, ailesini ve arkadaşlarını bırakarak arazide vatan nöbeti tutan kadın özel harekatçılar, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen Türk kadınının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek için operasyonlara aralıksız devam ettiklerini ifade ediyor.Gümüşhane'nin zorlu arazilerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan özel harekat timinde görevli kadın polisler, kendilerine Nene Hatunlar, Tomris Hatunların ilham kaynağı olduğunu söyledi.Türk tarihinde kadınların ülke savunmasında çok önemli bir yeri olduğunu ve bunu devam ettirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Polis Özel Harekat timinde görevli kadın polis, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı, bölücü terör örgütlerinin yapabilecekleri saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 724 yağmur, çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihimizde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazladır. Gerek Nene Hatunlarımız gerek Tomris Hatunlarımız ülke savunmasında bize ilham kaynağı olmuştur” dedi.