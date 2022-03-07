İmam Sarığı Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay İmam Sarığı Tatlısı Tarifi
İmam sarığı tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında imam sarığı tatlısı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, imam sarığı tatlısı nasıl yapılır? İmam sarığı tatlısı kaç kalori? İmam sarığı tatlısı tarifi nedir? İşte merak edilenler...
İmam sarığı tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında imam sarığı tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay imam sarığı tatlısı tarifi nasıl yapılır soruları yer alıyor. Misafirlerine aynı tarifleri hazırlamaktan sıkılanlar konuyla ilgili olarak detayları merak ediyor. Beş çaylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve oldukça merak edilen bu tarif çikolatalı lezzetiyle oldukça beğenilmektedir. İmam sarığı tatlısı nasıl yapılır ve imam sarığı tatlısı kalori değeri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İmam Sarığı Tatlısı Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
İmam sarığı tatlısı tarifi için gerekli malzemeler bu tarifi uygulamak isteyen birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında imam sarığı tatlısı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta malzemelerin kalitesidir. Taze ve kaliteli ürünler tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İte imam sarığı tatlısı için gerekli malzemeler;
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı su
Krema:
3 su bardağı süt
1,5 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
yarım su bardağı toz şeker
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya
Üzerine:
80 gram bitter çikolata
Kenarlarına:
Hindistan cevizi
İmam Sarığı Tatlısı Nasıl Yapılır?
İmam sarığı tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Gerekli malzemeler tamamlandıysa imam sarığı tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Yumurtayı ve şekeri iyice çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırma işlemine devam edin. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında bu karışımı yaklaşık 20 dakika boyunca pişirin. Krema için malzemeleri tencereye alın ve koyulaşana kadar karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte tutun. Pişirdiğiniz kekleri ıslatılmış bardak yardımı ile yuvarlak bir şekilde kesin. Ardından yarısının üzerine krema koyun ve diğer yarısını üzerine kapatın. Keklerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra erittiğiniz çikolataları kaşık yardımıyla keklerin üzerine dökün. Ardından yan taraflarını krema ile kaplayın. İmam sarığı tatlınızı buzdolabına koyup soğumasını bekleyin. Soğutma işleminin ardından tatlınızı afiyetle tüketebilirsiniz.
İmam Sarığı Tatlısı Kaç Kalori?
İmam sarığı tatlısı kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasında İmam sarığı tatlısı kaç kalori sorusu yer aldı. Kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. 1 dilim imam sarığı tatlısında yaklaşık 150 kalori bulunmaktadır. Şekerli yapısı sebebiyle sık sık tüketilmesi tavsiye edilememektedir. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlamanız oldukça önemlidir. Diyabet rahatsızlığına sahip olanlarında oldukça az tüketmesi önerilmektedir. B nedenle kontrollü tüketmeye özen göstermelisiniz.