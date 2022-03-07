Hazal Kaya Kimdir? Hazal Kaya Kaç Yaşında?

Hazal Kaya Kimdir?



Hazal Kaya son zamanlarda sık sık bahsedilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenleveoruları araştırılmaya başladı. Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizinin Netflix platformuna yayınlanmasıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya hakkında araştırmalar hızlandı. Başrolünde Hazal Kaya'nın ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi hakkında birçok yorum yapıldı. Bu nedenle Hazal Kaya hakkında detaylar merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hazal Kaya birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 1 Ekim 1990 doğumlu olan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünü bitirmiştir. Annesi ve babası avukattır. 2007 senesinde Genco isimli diziyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2019 yılında Ali Atay ile evlenmiştir. Hazal Kaya projeleiri şu şekilde sırlaanabilir;2011 Çalgı ÇengiDepoya gelen genç kız Yardımcı oyuncu2011 Behzat Ç. Seni Kalbime GömdümBerna Ç. Konuk oyuncu2011 Ay Büyürken UyuyamamHülya Başrol oyuncusu2012 Bu Son OlsunLâle Başrol oyuncusu2013 Mavi DalgaArzu Konuk oyuncu2014 İtirazım VarZeynep Bulut Başrol oyuncusu2015 Kırık Kalpler BankasıAslım Başrol oyuncusu2022 Benden Ne Olur?Sertab Bal Başrol oyuncusu2006 SılaBerrin Konuk oyuncu atv2006 Taşların SırrıBengü Konuk oyuncu Star TV2006 Acemi CadıPelin Konuk oyuncu Kanal D2007-2008 GencoÖzge (Gülay Erkaya) Başrol oyuncusu Kanal D2008-2010 Aşk-ı MemnuNihal Ziyagil Yardımcı oyuncu Kanal D2010 Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBerna Ç. Konuk oyuncu Star TV2011-2012 Adını Feriha KoydumFeriha Yılmaz Sarrafoğlu Başrol oyuncusu Show TV2012 Son Yaz-Balkanlar 1912Emine Başrol oyuncusu atv2013 A.Ş.K.Azra Özak Başrol oyuncusu Kanal D2015 Maral: En Güzel HikayemMaral Erdem Başrol oyuncusu TV82017-2019 Bizim HikayeFiliz Elibol Aktan Başrol oyuncusu FOX2020 Menajerimi AraKendisi Konuk oyuncu Star TV2021 MisafirGece / Güneş Yalçın Başrol oyuncusu FOX2022- Pera Palas'ta Gece YarısıEsra/Peride Başrol oyuncusu NetflixReklamlar2006 Tofita2007 Nescafé2007 Molped2007 Turkcell2008 Eti Burçak2010 Penti2011 Test Deterjan Arabic2012 Bingo2014 Lux Arabia2020-2021 İstegelsin2021 Önlem Bebek Bezivesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.