Hazal Kaya Kimdir? Hazal Kaya Kaç Yaşında?
Hazal Kaya birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hazal Kaya kimdir sorusu yer aldı. Peki, Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında? Hazal Kaya filmleri neler? İşte merak edilenler...
Hazal Kaya son zamanlarda sık sık bahsedilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle Hazal Kaya kimdir ve Hazal Kaya kaç yaşında soruları araştırılmaya başladı. Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizinin Netflix platformuna yayınlanmasıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya hakkında araştırmalar hızlandı. Başrolünde Hazal Kaya'nın ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi hakkında birçok yorum yapıldı. Bu nedenle Hazal Kaya hakkında detaylar merak ediliyor. Hazal Kaya kimdir ve Hazal Kaya kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hazal Kaya Kimdir?
Hazal Kaya birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hazal Kaya kimdir ve Hazal Kaya kaç yaşında soruları yer alıyor. 1 Ekim 1990 doğumlu olan Hazal Kaya İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünü bitirmiştir. Annesi ve babası avukattır. 2007 senesinde Genco isimli diziyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2019 yılında Ali Atay ile evlenmiştir. Hazal Kaya projeleiri şu şekilde sırlaanabilir;
2011 Çalgı Çengi
Depoya gelen genç kız Yardımcı oyuncu
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
Berna Ç. Konuk oyuncu
2011 Ay Büyürken Uyuyamam
Hülya Başrol oyuncusu
2012 Bu Son Olsun
Lâle Başrol oyuncusu
2013 Mavi Dalga
Arzu Konuk oyuncu
2014 İtirazım Var
Zeynep Bulut Başrol oyuncusu
2015 Kırık Kalpler Bankası
Aslım Başrol oyuncusu
2022 Benden Ne Olur?
Sertab Bal Başrol oyuncusu
2006 Sıla
Berrin Konuk oyuncu atv
2006 Taşların Sırrı
Bengü Konuk oyuncu Star TV
2006 Acemi Cadı
Pelin Konuk oyuncu Kanal D
2007-2008 Genco
Özge (Gülay Erkaya) Başrol oyuncusu Kanal D
2008-2010 Aşk-ı Memnu
Nihal Ziyagil Yardımcı oyuncu Kanal D
2010 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
Berna Ç. Konuk oyuncu Star TV
2011-2012 Adını Feriha Koydum
Feriha Yılmaz Sarrafoğlu Başrol oyuncusu Show TV
2012 Son Yaz-Balkanlar 1912
Emine Başrol oyuncusu atv
2013 A.Ş.K.
Azra Özak Başrol oyuncusu Kanal D
2015 Maral: En Güzel Hikayem
Maral Erdem Başrol oyuncusu TV8
2017-2019 Bizim Hikaye
Filiz Elibol Aktan Başrol oyuncusu FOX
2020 Menajerimi Ara
Kendisi Konuk oyuncu Star TV
2021 Misafir
Gece / Güneş Yalçın Başrol oyuncusu FOX
2022- Pera Palas'ta Gece Yarısı
Esra/Peride Başrol oyuncusu Netflix
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2006 Tofita
2007 Nescafé
2007 Molped
2007 Turkcell
2008 Eti Burçak
2010 Penti
2011 Test Deterjan Arabic
2012 Bingo
2014 Lux Arabia
2020-2021 İstegelsin
2021 Önlem Bebek Bezi
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