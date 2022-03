AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili konuşan Ömer Çelik, ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'i bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız." ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın enflasyonla ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi, "Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama. Siyasi basiretsizlik." dedi. Ayçiçek yağı ile ilgili sosyal medyadan yapılan provokasyonlara da değinen Çelik, "Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir. Stokçuluk konusunda hassas çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.'Türkiye'nin sahte suni birtakım yanlışlarla demokrasisini sakatlayan bütün bu vesayet dinamiklerinden kurtulmasının başladığı, o günden bugüne demokratikleşme, adalet reformu konusunda güçlü adımların atıldığı süreci yaşıyoruz.Seçimden galip çıkmış, AK Parti'nin genel başkanını bütün dünya liderleri davet ederken, Sayın Cumhurbaşkanımız kendi ülkesinde başbakan olamıyordu. O yasaklı dönemde dünyanın büyük demokrasileri, devletleri kendisini davet ediyorlardı. İtalya'dan, ABD'ye kadar. Seçim başarısını kutluyorlardı.Ama kendisi Başbakanlık makamına gelemiyordu. Bu sistemin bütün hücrelerine sirayet etmiş ucube sistemin temizliğinin başlaması 9 Mart'taki Siirt seçimleriyle olmuştu. 14 Mart'ta Başbakanlığı gelmesiyle bu süreç başladı.Diyarbakır annelerine sevgilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Tam 917 gün oldu. Anneler yavaş yavaş evlatlarına kavuşuyor, kavuşamayan annelerimizin evlat hasreti bitmiyor. Van, Muş, Hakkari, İzmir'de diğer yerlerde evlat nöbetlerini sürdürüyorlar. Bu haklı mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Ne hazindir ki, her konuya paragraf ayıran uluslararası insan hakları raporunda, insan hakları örgütlerinin ilgi alanlarına bir türlü Diyarbakır anneleri girmiyor. Bu konuda nasıl bir iki yüzlülüğün olduğunu göstermesi bakımından ibretlik bir durumdur.Bu direniş, bu bekleyiş, bu eylem Türkiye'nin içinde bütün siyasi partilerin destek vermesi gerekirken bu konularda da seçici ve siyasi hesaplarla davrananlar var. Diyarbakır annelerin yüzüne bakamayacaklar var.Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'i bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız.Ukrayna'daki Türk muhabirlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adem Metan'a Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e, hepsine geçiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gösterdikleri faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz.Prensip olarak biz darbelere nasıl karşıysak işgale de karşıyız. Aslında Türkiye'nin ürettiği diplomasinin AB değerleri bakımından kendine has bri diplomasi olduğu görülüyor. Dünyanın beklediği bir AB diplomasisini Türkiye'nin tek başına ürettiği görülmektedir.Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulayan isimlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyen Macron, şimdi de 'NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz' diyor.Türkiye'nin Montrö'yü uygulama konusundaki ilkesel tavrı dünya tarafından takdir edilmiştir.Bizim burada özel bir durumumuz var. Rusya ile ilişkilerimiz, Rusya ile konuşuyor olabilmemiz işgalin sona ermesi açısından da kıymetlidir.Yanlış gönderdiklerini düşündüm. Bir daha bakın gönderin dedim. Kendim baktım o kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama. Siyasi basiretsizlik.Bu meseleleri düzenli olarak ele alıyoruz. Sahadan gelen verileri değerlendiriyoruz. Dünyada gıda tedarik zinciri ile ilgili sıkıntılı dönemdeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız gelen en küçük haberi bile en ayrıntılı şekilde incelettiriyor. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız net açıklama yapıyorlar. Bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda da hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir. Stokçuluk konusunda hassas çalışmalar yapılıyor'