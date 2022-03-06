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Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

İstanbul Beşiktaş'ta tesettürlü olduğu gerekçesiyle kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletme hakkında inceleme başlatıldı.

Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!
Ekleme: 6.03.2022 - 16:29 Güncelleme: 6.03.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!
Beşiktaş'ta tesettürlü olduğu gerekçesiyle kadınları içeri almayan restoranın vakıf malı olduğu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletme hakkında inceleme başlatıldı.

KAPIDAKİ ŞAHIS TESETTÜRLÜ OKDUKLARI İÇİN ALMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup tesettürlü kadın, Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istemiş, kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı tarafından 'tesettürlü' oldukları gerekçesiyle içeriye alınmamıştı. Duruma tepki gösteren kadınlar olayı kayıt altına alarak, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan skandal uygulamanın yaşandığı restoranın Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olduğu ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntüler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla işletmeyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bebek Mahallemizde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli inceleme yapılmaktadır. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluş özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir' denildi.

Tesettürlü kadınları içeri almadığı iddia edilen restoranla ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!

Genç kadınların konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
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