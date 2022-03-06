BM: Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere geçti!

Rusya ile çatışmalar nedeniyle Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.Savaştan kaçan siviller, çareyi komşu ülkelere sığınmakta buluyor.Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerini terk edenlerin son sayısını paylaştı.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.'AVRUPA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN MÜLTECİ KRİZİ'Evlerini ardında bırakmak zorunda kalan Ukraynalılar, savaşın bir an önce sona ermesini yönündeki dileklerini aktarırken, kısa sürede yaşadıkları yere dönmek istediklerini söylüyor.Grandi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi' ifadesiyle kıtada oluşan tabloya dikkat çekti.EN FAZLA MÜLTECİ POLONYA'DABM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.4 MİLYON UYARISIBM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.BM, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurmuştu.HANGİ ÜLKEDE KAÇ MÜLTECİ VARAçıklamada, komşu ülkelerde 24 Şubat-4 Mart arasındaki mülteci sayısı şu şekilde açıklanmıştı:'Polonya 756 bin 303, Macaristan 157 bin 4, Moldova 103 bin 254, Slovakya 101 bin 529, Romanya 63 bin 192, Rusya 53 bin 300, Belarus 406. Diğer Avrupa ülkeleri 133 bin 876.'Öte yandan Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedilmişti.