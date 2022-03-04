Yeni Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir? Vahit Kirişçi Kaç Yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir?



Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kim Oldu?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin istifa etmesinin ardından yerine gelecek yeni isim merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bakan Pakdemirli’nin yerine atanan Vahit Kirişçi hakkında detaylar merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bakan Bekir Pakdemirli’nin görevden istifa etmesiyle yerine yeni Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi atandı. Bu nedenle birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yenivesoruları yer aldı. 4 Aralık 1960 yılında dünyaya gelen Vahit Kirişçi 52 yaşındadır. Aslen Kahramanmaraşlı olan Kirişçi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmasının ardından İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekilli oldu. Vahit Kirişçi evli ve 3 çocuk babasıdır.Yeni Tarım ve Orman Bakanı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de yeniolarak yer aldı. Bakan Pakdemirli tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımla vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuyla ilgili olarak “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Sayın Vahit Kirişci’ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Bekir Pakdemirli’ye değerli çalışma ve katkıları için teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu. Diğer önemli isimlerden gelen mesajlar ise şu şekilde;-Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensipleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Sayın Vahit Kirişci'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de bugüne kadar yaptığı katkı ve çalışmalar için teşekkür ediyorum.”-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine başlayan Sn.Vahit Kirişçi Beyefendiye başarılar diliyorum. Aynı kabinede görev yaptığımız Sn. Bekir Pakdemirli Beyefendiye, bugüne kadar yaptığı çalışmalar için şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun.-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Tarım ve Orman Bakanı değerli arkadaşım Bekir Pakdemirli görevinden ayrıldı. Hizmetleri için kendisine teşekkür ediyor, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen kıymetli Vahit Kirişci Beye üstün başarılar diliyoruz. Baki kalan bu kubbede hizmettir.”