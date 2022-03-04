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Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor

Rusy Ukrayna Savaşı gün geçtikçe daha da şiddetlenirken ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Lideri Vladimir Putin tarafından yapılan son açıklamada, "Tüm taleplerimiz yerine getirilmeli. Görüşmelerde Ukrayna'nın yapıcı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den gelen son açıklamasında Avrupa'ya seslenerek, "Ukrayna halkıyla birlikte direniyoruz. Ülkemizi savunuyoruz. Ukrayna düşerse Avrupa düşer" ifadelerini kullandı.Son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak'tan flaş bir açıklama gelldi. Podolyak, “3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
Ekleme: 4.03.2022 - 22:40 Güncelleme: 4.03.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Ukrayna'da olup bitenleri "3. Dünya Savaşı" olarak nitelendiren Podolyak, "Örneğin Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix'i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar.

'3. DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI'

Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

'RUSYA BAŞKA ÜLKELERE DE SALDIRACAK'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya'nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, "Ruslar, Ukrayna'da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir.

Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
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