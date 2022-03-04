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Rus Lider Putin'den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...

Rus Lider Putin, Rusya’ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye imzasını attı. Öte yandan alınan kritik bir kararla Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook'a ve sosyal medya platformu Twitter'a erişim de yasaklandı. Ayrıca BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı. Bir taraftan Türkiye, Ukrayna için girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi..

Rus Lider Putin'den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...
Ekleme: 4.03.2022 - 23:37 Güncelleme: 4.03.2022 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Rus Lider Putin'den kritik imza: Yabancıların mal varlığına el konulmasına dair...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya zarar veren faaliyetlerde bulunan yabancıların mal varlığına el konulmasına dair kararnameye imzasını attı.

PUTİN 'SAHTE HABERLERE' HAPİS CEZASI ÖNGÖREN DÜZENLEMEYİ ONAYLADI

Rusya'da, Ukrayna'daki savaşa ilişkin 'sahte bilgi yayanlara' 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.

Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin 'önemli sonuçlar' yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

RUSYA'DAN FACEBOOK VE TWITTER KARARI

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook'a ve sosyal medya platformu Twitter'a erişim yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, 'Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Rusya, sosyal medya platformu Facebook'un ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu..

TWİTTER'A ERİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

Rusya'da, sosyal medya sitesi Twitter'a erişim sınırlandırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu'nda sınırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

PUTİN'DEN '3. TUR' MESAJI

Akşam saatlerinde ise Putin, Almanya Başbakanı Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

ABD'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

Öte yandan Beyaz Saray, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını 'sorumsuzluğun zirvesi' olarak nitelendirerek, Rusya'ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

NATO'DAN RUSYA'YA 'ÇEKİL' ÇAĞRISI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

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