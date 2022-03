İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...

Kaliforniya'nın San Pablo bölgesinde yaşayan Odalis ve Antonio Martinez çifti bebek heyecanı yaşıyor. 2020 yılının Kasım ayında Odalis'in düşük yapmasıyla beraber büyük bir üzüntü yaşayan çift, yeniden hamilelik haberini aldıklarında mutluluktan deliye döndüklerini ifade etti. Ancak ilk doktor kontrolü sırasında çifti bekleyen mutlu bir haber daha vardı. Çift aynı anda iki bebek bekliyordu ancak çocukları ikiz değildi. Gebeliklerin %0,3'ünde meydana gelen bu nadir olay Martinez çiftini hem şaşırttı hem de sevindirdi.Odalis, 'Hamilelik testinin pozitif çıkmasına ve tekrar hamilelik yolculuğuna çıkmış olmamıza çok sevindim. Kendimi gerçekten şanslı hissettim. Gebe kalmaya çalışan ve yapamayan birçok insan tanıyorum, bu benim için de bir korkuydu ama neyse ki bizim durumumuz böyle olmadı ve çok çabuk hamile kaldım.' dedi.'KALP ATIŞI YOK DİYECEKLERİNDEN ÇOK KORKTUM'Kısa bir süre önce düşük yaparak bebeğini kaybettiğini ifade eden Odalis, yeniden aynı durum için büyük bir korku yaşadığını dile getirdi. Odalis, “Hamileliğim boyunca, bunun tekrar olup olmayacağını bilmemek oldukça korkutucuydu. En iyisini umdum ama her zaman işlerin planlandığımız gibi gitmeme ihtimalinin olduğunu da biliyordum. Bana ‘kalp atışı yok' diyeceklerinden çok korktum. Bebeği ve kalp atışlarını duyduğumda çok mutlu oldum' dedi.Kontrolü sırasında doktorun bir şeylerin ters gittiğini işaret eden davranışlar sergilediğini belirten Odalis, 'Doktor ekrana baktıktan sonra bir ileri bir geri yürümeye ve düşünmeye başladı. Nedenini merak ediyordum ve yaşadığım travmatik deneyim nedeniyle aklım en kötü senaryoya gitti. İşte o zaman bana kalp atışı olan başka bir bebek bulduğunu söyledi. Mutluluktan ağlıyordum. Kaybettiğimiz ilk bebek odada benimleymiş ve her şeyin yoluna gireceğini söylüyormuş gibi hissettim.' diye konuştu.5 GÜN ARAYLA HAMİLE KALMIŞTIİki bebeğe hamile olduğunu öğrendikten sonra duygusallaştığını ifade eden Odalis, doktorun söyledikleri karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Çünkü bebekleri teknik olarak ikiz değildi ve beş gün arayla hamile kalmıştı.İki çocuk annesi, doğum tarihinin orta bir tarih olarak belirlendiğini söyledi. Bebeklerden birinin 40. haftasından iki gün sonra ve diğerinin 40.haftasından iki gün önce olacaktı. 10 Ağustos 2021'de Lilio ve Imelda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler.Odalis, 'Bu çifte hamileliği yaşamam bir mucizeymiş gibi hissediyorum. İlk deneyimimiz olduğu için her şeyi çok daha özel ve büyülü hissettirdi. Bu kadar kolay hamile kalabilmem ve iki bebeğim olduğunu bilmek, beni karanlık hislerden arındırdı. Bu şimdiye kadarki en iyi sürprizdi. Sonunda onları kollarıma aldığımda gerçekten çok güzel bir andı.'İKİZ GİBİLERKızlarının ailesi için benzersiz bir nimet ve mucize olduğunu belirten Odalis, ikilinin birbirlerine çok benzediğini de söyledi. Bebeklerini ikiz olarak kabul ettiğini söyleyen Odalis'in yaşadıkları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Martinez çifti çocuklarıyla mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdürdüklerini anlatırken kızlarını birbirleriyle karıştırdıklarına yönelik olarak espriler yaptı.