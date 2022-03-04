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BM savaşın acı bilançosunu açıkladı! İşte ölen ve yaralanan sivillerin sayısı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşının acı bilançosunu açıkladı. BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini duyurdu.

Ekleme: 4.03.2022 - 23:47 Güncelleme: 4.03.2022 - 23:49 / Editör: Ozge Selin
BM savaşın acı bilançosunu açıkladı! İşte ölen ve yaralanan sivillerin sayısı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tedirgin eden gelişmeler yaşanırken üzücü bilanço da BM tarafından açıklandı. BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısını duyurdu.

ÖLEN VE YARALANAN SİVİLLERİN SAYISI 1000'İ GEÇTİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

24 Şubat-3 Mart'ta ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1006'ya yükseldiğini belirten Dujarric, 1,2 milyondan fazla kişinin ise ülkeden ayrıldığını ifade etti.

UKRAYNA, SAYININ 2 BİNDEN FAZLA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Ancak Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Rusya ve Ukrayna arasında siviller için güvenli koridor sağlanması yönündeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dujarric, Ukrayna'nın birçok şehrinde günlerdir devam eden bombardıman nedeniyle alt yapının ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Dujarric, ATM'lerde para kalmadığını ve ülkede para transferlerinde kesintiler yaşandığını kaydetti.
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