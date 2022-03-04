3 Bin Bekçi Alımı Yapılacak! EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
Bekçi alımının ne zaman yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bekçi alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...
Resmi Gazete’de bekçi alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle bu alanda çalışacak adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında bekçi alımı ne zaman ve bekçi alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alımlar yapılacağı belirtildi. .EGM için 3 bin bekçi alımı yapılacağı ilanı Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. EGM bekçi alımı ne zaman ve EGM bekçi alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
EGM Bekçi Alımı Ne Zaman?
EGM tarafından 3 bin bin bekçi alımının yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EGM bekçi alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Başvuruların Yapılan yazılı sınavın ardından fiziksel ve sözlü sınav uygulaması da gerçekleşecek. Bekçilik için yapılacak sınav ise 6 Mart günü 81 ilde yapılacak.
EGM Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?
EGM bekçi alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EGM bekçi alımı başvuru şartları neler sorusu yer aldı.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
2022 Bekçi Maaşları Ne Kadar?
EGM tarafından 3 bin bekçi alımının gerçekleştirileceğini duyan adaylar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık merak edilen sorulardan biri de 2022 bekçi maaşları ne kadar sorusu oldu. Resmi Gazete’de 4 Mart günü ilanın yayınlanmasının ardından konuyla ilgili detaylar araştırılmalara başladı. Bu senenin bekçi maaşları henüz belirtilmese de geçtiğimiz yılın bekçi maaşları şu şekilde sıralanabilir;
- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.
Bekçilerin Çalışma Saatleri Ne Kadar?
Bekçilik işiyle ilgilenmek isteyenlerin en merak ettiği sorulardan biri de bekçilerin çalışma saatleri nasıl sorusudur. Genellikle bekçiler 12 saat olmak üzere geceleri çalışmaktadır. İstanbul için bu saatler 19:00-07:00 olmaktadır. Bazı ilçelerde polis yeterli olmadığından 6 gün çalışır ve 1 gün izin yaparlar.