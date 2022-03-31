Songül Öden Kimdir? Songül Öden Kaç Yaşında?
Songül Öden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Songül Öden kimdir sorusu yer aldı. Peki, Songül Öden kimdir? Songül Öden kaç yaşında? Songül Öden evli mi? İşte merak edilenler...
Songül Öden birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Netflix’te yayınlanan uysallar isimli dizide yer alan Songül Öden başarılı oyunculuğu ile oldukça ilgi çekti. Songül Öden kimdir ve Songül Öden kaç yaşında soruları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Songül Öden kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Songül Öden Kimdir?
Songül Öden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Songül Öden kimdir sorusu yer aldı. 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır ilinde dünyaya gelen Songül Öden, Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Özellikle Umutsuz Ev Kadınları dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.
Filmografisi
Sinema
2007 Sınır Didem Kısa film
2009 Acı Aşk
Ayşe
2011 72. Koğuş
Meryem
2016 Rüzgarda Salınan Nilüfer
Handan
2016 Ekşi Elmalar
Türkan
2021 Beni Çok Sev
Nuriye
Televizyon
1999 Ferhunde Hanımlar
2001 Vasiyet
Ruhinaz
2002 Havada Bulut
Ayşe
2005 Gümüş
Gümüş
2008 Vazgeç Gönlüm
Ezra
2010 Mükemmel Çift
Ayça
2011 Umutsuz Ev Kadınları
Yasemin Anday Kalyoncu
2015 Serçe Sarayı
Serçe
2017 Fi
Yıldız Konuk oyuncu
2017 Kayıtdışı
Zeynep
2019 Bir Aile Hikayesi
Reyhan Güneş
2021 Şeref Bey
Neşe
2022- Oğlum
Zeynep
İnternet
2022 Uysallar
Dizi
Rol aldığı oyunlar
Lal Hayal : Sevilay Saral - 2019
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013
Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007
Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - Tiyatro Çisenti - 2003
Hortlak : Platus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Mutlu Son : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Yerma : Federco Garcia Lorca - Ankara Deneme Sahnesi - 1993
Ödülleri
2008 8. Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" (Kadıncıklar 2007)
2008 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" (Kadıncıklar 2007)
2011 17. Siyaset Dergisi Ödülleri, "Yılın Özel Ödülü"
2012 2. Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Kadın Platformu Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"
2012 Muscat Film Festivali , "Onur Ödülü"
2012 3. Quality of Magazines, "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü" (Umutsuz Ev Kadınları)
2012 televizyondizisi.com, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Umutsuz Ev Kadınları)
2012 MGD 18. Altın Objektif Ödülleri, "Yılın En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu" (Umutsuz Ev Kadınları)
2013 Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Küçük Adam Ne Oldu Sana)
2017 Okan Üniversitesi , "En İyi Kadın Sinema Oyuncu Ödülü" (Rüzgarda Salınan Nilüfer )
2017 Uçan Süpürge 20 , "Uluslararası Kadın Filmleri Festivali "Özel Ödülü"
2017 22.Sadri Alışık Ödülleri, "Sinema Seçici Kurul Özel Ödülü " (Ekşi Elmalar)
2017 Bilkent Üniversitesi, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "
2017 Ankara Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "(Rüzgarda Salınan Nilüfer )
2018 Murex D’or Ödül Töreni, ''Ortadoğu’da Türk Dizilerini İlk Tanıtan ve Sevdiren Kadın Oyuncu''
Songül Öden Evli Mi?
Songül Öden hakkında en merak edilenlerden biri de Songül Öden evlendi mi sorusu oldu. 27 Temmuz 2020 tarihinde Canberk Uçucu ile dünya evine girmiştir.