Songül Öden Kimdir? Songül Öden Kaç Yaşında?

Songül Öden Kimdir?



Songül Öden Evli Mi?

Songül Öden birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Netflix’te yayınlanan uysallar isimli dizide yer alan Songül Öden başarılı oyunculuğu ile oldukça ilgi çekti.vesoruları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Songül Öden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır ilinde dünyaya gelen Songül Öden, Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Özellikle Umutsuz Ev Kadınları dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.2007 Sınır Didem Kısa film2009 Acı AşkAyşe2011 72. KoğuşMeryem2016 Rüzgarda Salınan NilüferHandan2016 Ekşi ElmalarTürkan2021 Beni Çok SevNuriye1999 Ferhunde Hanımlar2001 VasiyetRuhinaz2002 Havada BulutAyşe2005 GümüşGümüş2008 Vazgeç GönlümEzra2010 Mükemmel ÇiftAyça2011 Umutsuz Ev KadınlarıYasemin Anday Kalyoncu2015 Serçe SarayıSerçe2017 FiYıldız Konuk oyuncu2017 KayıtdışıZeynep2019 Bir Aile HikayesiReyhan Güneş2021 Şeref BeyNeşe2022- OğlumZeynepİnternet2022 UysallarDiziRol aldığı oyunlarLal Hayal : Sevilay Saral - 2019Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2013Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - Tiyatro Çisenti - 2003Hortlak : Platus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999Mutlu Son : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998Yerma : Federco Garcia Lorca - Ankara Deneme Sahnesi - 1993Ödülleri2008 8. Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" (Kadıncıklar 2007)2008 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" (Kadıncıklar 2007)2011 17. Siyaset Dergisi Ödülleri, "Yılın Özel Ödülü"2012 2. Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Kadın Platformu Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"2012 Muscat Film Festivali , "Onur Ödülü"2012 3. Quality of Magazines, "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü" (Umutsuz Ev Kadınları)2012 televizyondizisi.com, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Umutsuz Ev Kadınları)2012 MGD 18. Altın Objektif Ödülleri, "Yılın En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu" (Umutsuz Ev Kadınları)2013 Lions Tiyatro Ödülleri, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"(Küçük Adam Ne Oldu Sana)2017 Okan Üniversitesi , "En İyi Kadın Sinema Oyuncu Ödülü" (Rüzgarda Salınan Nilüfer )2017 Uçan Süpürge 20 , "Uluslararası Kadın Filmleri Festivali "Özel Ödülü"2017 22.Sadri Alışık Ödülleri, "Sinema Seçici Kurul Özel Ödülü " (Ekşi Elmalar)2017 Bilkent Üniversitesi, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "2017 Ankara Film Festivali, "En İyi Kadın Oyuncu' Ödülü "(Rüzgarda Salınan Nilüfer )2018 Murex D’or Ödül Töreni, ''Ortadoğu’da Türk Dizilerini İlk Tanıtan ve Sevdiren Kadın Oyuncu''Songül Öden hakkında en merak edilenlerden biri desorusu oldu. 27 Temmuz 2020 tarihinde Canberk Uçucu ile dünya evine girmiştir.