İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. ABD basınına göre, Çernobil'deki ordusunu geri çeken Moskova yönetimi, sivil tahliyesi için de Mariupol kentinde ateşkes ilan etti. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 36'ncı gününe girdi. İki ülke arasında İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde olumlu adımlar atıldı.Heyetlerin 4,5 saatlik görüşmesinin ardından Rusya, 'İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e sunacağız' açıklamasını yaparak barışa dair sinyaller verdi.Öte yandan Zelenskiy ise görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.Bugün ise Rus ordusu, yapılan anlaşma kapsamında Çernobil'den askeri varlığını geri çekme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'Ruslar Çernobil nükleer sahasından çekilmeye başladı.' açıklamasında bulundu.Bir umut veren adım da işgalden en çok yara alan Mariupol kentinde yaşandı. Rusya, sivillerin Mariupol'den Zaporijya'ya geçişi için geçici ateşkes ilan etti. Karar yarın Moskova saati ile 10.00'da geçerli olacak.00.01: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20'sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.00.47: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.