  • USD: 14,65 - 14,67
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. ABD basınına göre, Çernobil'deki ordusunu geri çeken Moskova yönetimi, sivil tahliyesi için de Mariupol kentinde ateşkes ilan etti. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor
Ekleme: 31.03.2022 - 01:26 Güncelleme: 31.03.2022 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 36'ncı gününe girdi. İki ülke arasında İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde olumlu adımlar atıldı.

Heyetlerin 4,5 saatlik görüşmesinin ardından Rusya, 'İki taraf arasında bazı maddelerde uzlaşma sağlandı. Siyasi incelikler ve detaylar konuşulacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e sunacağız' açıklamasını yaparak barışa dair sinyaller verdi.

Öte yandan Zelenskiy ise görüşmelerden gelen izlenimlerin pozitif değerlendirilebileceğini söyledi.

Bugün ise Rus ordusu, yapılan anlaşma kapsamında Çernobil'den askeri varlığını geri çekme kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'Ruslar Çernobil nükleer sahasından çekilmeye başladı.' açıklamasında bulundu.

Bir umut veren adım da işgalden en çok yara alan Mariupol kentinde yaşandı. Rusya, sivillerin Mariupol'den Zaporijya'ya geçişi için geçici ateşkes ilan etti. Karar yarın Moskova saati ile 10.00'da geçerli olacak.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.01: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20'sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.

00.47: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna'da yerinden edilmiş kişilere maddi yardım sağlanmaya başladığını açıkladı.
İşgalde 36'ncı gün: Ateşkes ilan eden Rusya geri çekiliyor
Çin'den son dakika açıklaması: Rusya ile iş birliğimizin sınırı yok!.
İsrail Başbakanı Bennett'ten sivillere silahlanma çağrısı: Tetikte olun
Bakan Kurum, Paris’te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı: İklim Kanunu'nu çıkaracağız
Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak
Vatandaş CHP'li Öztrak'a 'yeter artık' diyerek isyan etti: Erdoğan Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaşmasın
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo!
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
ABD'den kışkırtıcı açıklama: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim var
30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Seçim Kanunlarında değişiklik! TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu!
Putin imzaladı ve 'kritik yasak' geldi
Saskia Van Westhreenen: Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir
CHP'li belediyeden tazminatını alamayınca makam aracını haczettiren işçi: Söz vermelerine rağmen işten çıkardılar
Biden ile Zelenskiy görüştü: ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni yardım sözü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yalanlama
Avrupa'da enflasyon durdurulamıyor! İspanya ve Almanya'da büyük panik
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
İsmail Demir duyurdu: 'A400M Filosu' tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu
AB Komisyonu üyesinden kan donduran iddia!

AB Komisyonu üyesinden kan donduran iddia!

Fenerbahçeli Mesut Özil için menajerinden resmi açıklama!

Fenerbahçeli Mesut Özil için menajerinden resmi açıklama!

Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

BioNTech'ten dudak uçuklatan kâr

BioNTech'ten dudak uçuklatan kâr

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var