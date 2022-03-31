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Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!

Sosyal medyada oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "oltalama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Unutmayalım ki sosyal medya şirketleri, kişilere sosyal medya üzerinden mesaj göndermezler. Ele geçirilen sosyal medya hesabınız olması durumunda gerek WhatsApp üzerinden gerekse sözlü olarak paylaşımlar yaparak bunu bildiriniz. En yakın kolluk kuvvetine ya da adli makamlara giderek şikayette bulununuz." ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 31.03.2022 - 20:00 Güncelleme: 31.03.2022 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
Emniyet sahtekarlara karşı uyardı!
SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Gelen mesajlara dikkat. Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, 'Cüzdanımı kaybettim', 'Telefonumun şarjı bitti' ve 'Bana kredi kartı numaranı yazar mısın?' türünde mesajlar göndererek, bilgi ya da para talep eden dolandırıcıların tuzağına düşmeyin' ifadeleri kullanıldı.

Otomobil markası üzerinden oltalamaya dikkat edilmeli

Paylaşımda, çeşitli iletişim kanallarında bir otomobil firmasının logosu da kullanılarak dolaşıma sokulan bağlantı ve içeriğe itibar edilmemesi de vurgulandı.

Oltalama amaçlı oluşturulduğu anlaşılan linkin, yabancı menşeli ve zararlı yazılım içeren bir web sitesine yönlendirdiği belirtilerek, bu tür linklerin tıklanmaması ve paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.
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