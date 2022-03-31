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Beyaz Gazete
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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenski hem Putin ile görüşeceğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Tüm konularda anlaşma sağlanırsa iki lider bir araya gelecek" dedi

Ekleme: 31.03.2022 - 19:38 Güncelleme: 31.03.2022 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımızda toplantının İstanbul'da hitap etmesi, ateşkese, barışa ve iki ülkeye verdiğimiz önemin göstergesidir. İki ülkenin İstanbul'da bu adımı atması da bize verdiği önemin göstergesidir. Bazı konularda uzlaşı ve anlayışa vardılar. Rusça dili, tarafsızlık... Tarafsızlık politikası için Ukrayna'nın talepleri masada.

Liderlerin de ondan öncesinde Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesi gündemde. Dışişleri Bakanlarının olası bir anlayışı taraf etmesi, daha sonra da liderlerin bu anlaşmayı imzalaması için bir araya gelmesi... Bugün İstanbul'a gidip geldim. Neler yapmamız lazım bu süreçte diye. İki ülkeye ev sahipliği yapmakla bu olmaz.

Bir ateşkes için kalıcı barışın tesisi için savaşın başlangıcından bu yana yoğun çalışma sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Dün hem Lavrov hem de Kuleba ile temaslarımız devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımız hem telefonda Zelenski ile görüşecek hem de sayın Putin'le görüşecek.

Ukrayna ben NATO'ya girmeyeceksem, benim de garantörlüğümün sağlanması gerektiğini söylüyor. Böyle bir anlaşma olursa Rusya Federasyonu da garantörlerden biri olacak. Ukrayna'nın teklif ettiği Almanya ve Türkiye... Hatta İtalya da var. Başka bu garantörlüğe katılmak isteyen ülkeler olursa dahil olacak.

Böyle bir anlaşma olursa, Ukrayna NATO'ya giremeyecek ama AB'ye girebilecek. Bu ülkeler de garantör olacak.

Çavuşoğlu, 'Türkiye'nin savaşın içine girmesi, asker konuşlandırması gibi bir durum söz konusu değil' açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'nın garantörlük teklifi' hakkında flaş açıklama
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