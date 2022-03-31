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31 Mart koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 31 Mart'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Ekleme: 31.03.2022 - 19:33 Güncelleme: 31.03.2022 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
31 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, 31 Mart'a ait koronavirüs tablosunu 'https://covid19.saglik.gov.tr/' adresinden paylaştı.

İŞTE GÜNÜN KOVİD-19 VERİLERİ:

31 Mart koronavirüs verileri açıklandı!

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 995 bin 383 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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