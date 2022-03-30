Öğretmen Ataması Olacak Mı? Öğretmen Ataması Kontenjan Dağılımı Belli Oldu Mu?

Öğretmen Ataması Ne Zaman Yapılacak?



Öğretmen Ataması Kadro Dağılımı Nasıl?



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Öğretmen ataması bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuyla ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından adaylar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Öretmen atama takvimi öğretmen adaylarının en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Atanmayı bekleyen birçok öğretmen konuyla ilgili araştırmalara başladı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiği gün yaptığı konuşmada "Bizim son 19-20 yıl içinde en büyük başarımız, diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını çok iyi noktalara getirdik. OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllara bakın ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 90 seviyesinde. Bu müthiş bir şey. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları ilk defa son 20 yılda OECD ortalamalarına yaklaştı." diye konuştu. Özer, ancak okul öncesi eğitimde önemli mesafe alamadıklarını vurgulayarak, "3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14, 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla. 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 35. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78. 3-5 yaş arası yüzde 45'ler civarında ve OECD ortalamasının çok çok altındaydık." İfadelerini kullandı. Ayrıca atamalarla ilgili “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” açıklamasında bulunarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.Öğretmen ataması kadro dağılımı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Atama takviminin açıklanmasının ardından konuyla ilgili detaylar netleşecek. Ocak ayında yapılan atamada 15 bin öğretmen atanmıştı. En fazla atama ise sınıf öğretmenliği alanında yapılmıştı. 755 kişi özel eğitim öğretmenliği için atanırken 1302 öğretmen de okul öncesi için atandı.KPSS sınavına hazırlanan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs günü başlayacak. Son başvuru tarihi ise 6 Haziran olarak belirlendi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 14 Ağustos 2022 günü gerçekleştirilecek.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.