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Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun İBB adına İSTAÇ’la yaptığı sözleşmenin detaylarına ulaşıldı. İmamoğlu’nun, eve gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
Ekleme: 30.03.2022 - 09:05 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi
kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güncel 30.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 30.03.2022 06:59

İBB ile İSTAÇ arasında yapılan kira sözleşmesine ulaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı

DENETLEME YAPIYORDU

'Temiz ve yaşanılabilir bir İstanbul' sloganıyla Çevre 1 gemisi, 2013'ün Temmuz ayında İBB'nin hizmetine girdi. Gemi kaynaklı kirliliği minimize etmek için Marmara Denizi'nde
denetçi olarak görev alan Çevre 1, 23 Haziran 2019'a kadar aralıksız çalıştı. Haziran 2019 seçimlerinden sonra Çevre 1 gemisi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü.
2021'in ekim ayına kadar yani 2 yıl 4 ay boyunca Çevre 1, İmamoğlu'nun hususi makam aracı haline geldi.

İMAMOĞLU'NA ÖZEL

Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre
1, günlük 700 litre yakıt harcadı. Yani İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerde; günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lira, toplamda ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

KİRASI 10 MİLYON

Yakıtın yanı sıra makam aracına dönüştürülen Çevre 1 teknesi için her ay kamu bütçesinden kira ücreti verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi.


DENİZ İÇİN ÇALIŞIYORDU

Ekrem İmamoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı çevre denetim teknesi, 6 yıl boyunca İstanbul'da deniz sahasında aralıksız 7/24 denetimlerde
bulundu. Deniz sakinlerimizin yaşam alanlarına zarar verenlere göz açtırmayan Çevre 1, denizdeki hareketlilik ve gemilerden salınan atıkları sürekli takip ediyordu.

AK PARTİ, SKANDALI MECLİSE TAŞIYOR

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş: Biliyorsunuz tekne, kıyı temizliğinin, denizlerin temizliğinin yapılması için kullanılan bir tekne.
Ama bu Belediye Başkanımız tutmuş bunu ulaşım aracı olarak kullanmış. İBB Meclisi'nde yüzde 90 gündeme getireceğiz. Maliyetini soracağız. Bizim tespitimize göre bir sefer maliyeti 12 bin lira. Toplamda da 1 küsur milyon lira belediyenin zarara uğratılması söz konusu.

AK Parti Kâğıthane İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi:

Sürekli 'İETT'ye para lazım, masraflarımız arttı' derken kamu malını kendi şahsı için kullanabiliyor. Normalde o araçlar çevre temizliği için kullanılması gerekirken, beyefendi kendi
evinden gelmek, gezmek ve balıkçıya gitmek için, trafiği kullanmayıp deniz yoluyla gitmeye çalışıyor. Bu kamu vicdanını zedeleyen bir durum. Belediye Meclisi'nde konuyu gündeme
getireceğiz.
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Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı
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