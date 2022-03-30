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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!

Muhalefetin suni gündemleri ve iktidarı yıpratma çabalarına karşın Başkan Erdoğan gerek enerji alanında gerekse diplomasi alanında liderlik tecrübesini göstererek büyük atılımlar yaptı. Bir yandan İsrail hamlesi enerjide dengeleri değiştirirken diğer yanda Ukrayna ile Rusya arasındaki barış diplomasisi tarihin akışını değiştirdi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Erdoğan'ın son dönemlerindeki hamlelerine dikkat çekerek "Erdoğan enerji ve diplomasi atılımlarıyla iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu" dedi.

Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Ekleme: 30.03.2022 - 09:42 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Çapsız muhalefeti çarpan hamle! Başkan Erdoğan farkı ortaya çıktı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde yaptığı hamlelerle devlet tecrübesini ve diplomasideki etkin rolünü bir kez daha kanıtladı. Muhalefetin bir yanda 6'lı partilerin öncülüğündeki suni gündemle Erdoğan'ı hedef alma çabaları, bir yanda sosyal medya saldırıları, bir yanda FETÖ ve benzeri örgütlerin uluslararası alanda itibar suikastı denemeleri sürerken; Başkan Erdoğan yaptığı hamlelerle hepsini bir köşeye atmış durumda.

"ERDOĞAN ENERJİ VE DİPLOMASİ ATILIMLARIYLA İKTİDARINI BİR DÖNEM DAHA GARANTİLEMİŞ OLDU"
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında, Başkan Erdoğan'ın son dönemlerindeki hamlelerine dikkat çekerek Erdoğan'ınenerji ve diplomasi atılımlarıyla iktidarını bir dönem daha garantilemiş olduğunu belirtti.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye'de efendim 6'lı partiler bir araya geldi, yok filancı sanatçı "bu geççek" dedi, öteki şunu söyledi... Bakın dünya
şartları o kadar hızlı değişiyor ki.

İşte bu hükümet gidiyor ama ne yapacağı belli olmayan şu şu şu partiler iktidara geliyor. Yok günlendirilmiş parlamenter
sistem falan denilirken Erdoğan dış politikadan kaynaklı hem diplomasi hem enerji bazında çok büyük atılımlar yaparak
onların ellerindeki bütün kozları yok etmiş oldu.

Yani Erdoğan özetle bütün bu yaptıkları ve yapacağını söylediği etkinliklerle iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu."
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