KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Sonuçları Açıklandı! KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

KPSS 2022/5 Tercih Sonuçları Açıklandı Mı?



Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro Dağılımı Nasıl?



KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları birçok aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Konuyla ilgili en sık aratılanlar arasında iseveı soruları yer alıyor. KPSS 2022-5 tercih sonuçları ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar belli olacak. Gelen son dakika haberiyle ÖSYM tarafından yapılan açıklamada '15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.' ifadeleri kullanıldı. Sözleşmeli personel alımı sonuçlarını bekleyen adayların merakı bugün itibariyle sonlandı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.KPSS 2022/5 tercih sonuçları birçok aday tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok aday sonuçları ilgiyle bekliyordu. 15-22 Mart tarihleri arasında yapılan tercihler sonrası ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” ifadeleri kullanıldı.Sağlık bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımının yapılacağının belirtilmesinin ardından konuyla ilgili en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Konuyla ilgili olarak yayınlanan kılavuzda kadrolar “Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.” olarak belirtildi.