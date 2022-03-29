Bu Sene Camilerde Teravih Namazı Kılınacak Mı? 2022 Bu Sene Teravih Namazı Var Mı?

Bu Sene Camilerde Teravih Namazı Kılınacak Mı?



İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak?



Teravih Namazı Evde Tek Kılınır Mı?



Teravihe Başlamadan Önce Okunacak Dualar Nelerdir?



Ramazana ayına sayılı günler kala ibadetlerini tamamıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Geçtiğiniz senelerde pandemi nedeniyle teravih namazı kılınamadı. Bu nedenle bu sene nasıl bir yol izleneceği hakkında araştırmalar başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.2020 ve 2021 yılının Ramazanlarında yaşanan pandemi nedeniyle teravih namazı kılınamamıştı. Bu nedenle Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sene camilerdevesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2022 Ramazan ayı teravih namazlarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Aşılamanın artması ve vaka sayılarının azalması nedeniyle teravih namazlarının bu sene kılınması beklenenler arasında bulunuyor.Teravih namazının bu sene kılınmaya başlaması halinde ilk teravihin ne zaman olacağı da merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ilksorusu yer aldı. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazının ardından kılınır. Dinimizde geceler bir gün önceden gelmektedir. Bu nedenle oruç tutulacağı günün 1 gün öncesinde teravih namazının kılınması gerekmektedir.Teravih namazı ile ilgili olarak tek kılınıp kılınmayacağı da merak ediliyor. Hz. Muhammed tarafından teravih namazı cemaatle kılınmıştır. Birkaç defa kıldırmasının ardından farz olacağını düşünerek cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir. Daha sonra Hz. Ömer tekrar cemaat ile kılınması gerektiğini belirtmiştir.Teravih namazının bu sene kılınacağının beklenmesinin ardından birçok kişi Ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlarda biri desorusu oldu. Teravihe başlamadan önce “Sübhâne zil-mülki vel-melekût. Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût. Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd. Sübhân-el melikil hayy-illezîlâ yenâmü ve lâ yemût.Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh. Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân. Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân. Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.).” duası okunur. Teravih arasında her dört rekatın sonunda ise Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.. duası okunmalıdır.