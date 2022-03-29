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Altın ve dolar 'müzakere' sonrası sert düştü!

Altın ve dolar yatırımcısının gözü kulağı İstanbul’da gerçekleştirilen müzakeredeydi. Görüşme sonrası verilen mesajların ardından dolar ve altın sert geriledi. Gram altın 885 TL seviyesini görürken, dolar/TL 14.53 seviyesini test etti.

Ekleme: 29.03.2022 - 16:36 Güncelleme: 29.03.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Altın ve dolar 'müzakere' sonrası sert düştü!
ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 2.557'ye ulaşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil getirilerinin yükselmesi doların küresel çapta değer kazanmasına neden olurken, bu durum altın fiyatlarında sert kayıpları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın mayıs ayında politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası tahvil getirileri yükselmiş, dolar endeksi yönünü yukarı çevirmişti.

Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altından çıkarak tahvile yönelmesi fiyatların baskılanmasında etkili oldu. Tahvil faizlerindeki yükseliş dolara olan talebi artırıyor.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, iki ülkeden heyetler İstanbul'da bugün kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Görüşmelere yarın devam edilecek. Müzakere sonrası Rus heyetinden yapılan açıklamada 'Bazı noktalarda uzlaşabildik' ifadeleri kullanıldı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

Kritik zirve sonrası yapılan açıklamaların etkisiyle altın piyasasında düşüş hızlandı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir devam ediyor.

ONS ALTINDA SERT KAYIP

Güne 1922 dolardan başlayan ons altın 1914 dolar seviyesinden işlem görürken, müzakere sonrası yapılan açıklamaların etkisiyle kayıplarını hızlandırdı. Ons altın 1890 dolara kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte ons altında değer kaybı yüzde 1'in üzerine çıktı.

GRAM ALTIN YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatında da sert kayıplar görüldü. Güne 916 liradan başlayan gram altın müzakere öncesi 912 liradan işlem görürken, heyetlerin yaptığı açıklama sonrası 885 liraya kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kaybı yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.

DOLAR MÜZAKERE ETKİSİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.80'in üzerinde başladı. Kur 14.82 lira civarında hareket ederken, müzakere sonrası yapılan açıklamaların etkisiyle 14.53 liraya kadar geri çekildi.
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