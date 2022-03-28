Nisan Ayında Kar Yağacak Mı?



28 Mart Hava Durumu Nasıl?



Mart ayında ülke genelinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi.vehakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Nisan ayında kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Nisan ayındaki hava durumu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Nisan ayının ilk yarısında yağacak olan karın son kar olduğunu ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren güneşli günlerin geleceğini belirtti. Bu tarihten sonra her gün sıcaklıklar 1 derece artacak.birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Güneşli havanın etkili olmasının ardından birçok vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 28 Mart hava durumu;ÇANAKKALE °C, 18°CAz bulutluİSTANBUL °C, 14°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CAz bulutluKOCAELİ °C, 19°CAz bulutluA.KARAHİSAR °C, 14°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluDENİZLİ °C, 21°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluİZMİR °C, 21°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 20°CAz bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutluADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 22°CAz bulutluHATAY °C, 20°CAz bulutluISPARTA °C, 17°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CAz bulutluKAYSERİ °C, 14°CAz bulutluKONYA °C, 14°CAz bulutluBOLU °C, 14°CAz bulutluDÜZCE °C, 18°CAz bulutluRİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluKARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 5°CParçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutluSİİRT °C, 11°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu