  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nisan Ayında Kar Yağacak Mı? 28 Mart Hava Durumu Nasıl?

28 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 28 Mart hava durumu nasıl? 28 Mart hava sıcaklıkları artacak mı? Nisan ayında kar yağacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.03.2022 - 11:16 Güncelleme: 28.03.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Nisan Ayında Kar Yağacak Mı? 28 Mart Hava Durumu Nasıl?
Mart ayında ülke genelinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nisan ayında kar yağacak mı ve 28 Mart hava durumu nasıl soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Nisanda kar yağacak mı ve 28 Mart hava durumu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Nisan Ayında Kar Yağacak Mı?


Nisan ayında kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nisan ayında kar yağacak mı sorusu yer aldı. Nisan ayındaki hava durumu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Nisan ayının ilk yarısında yağacak olan karın son kar olduğunu ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren güneşli günlerin geleceğini belirtti. Bu tarihten sonra her gün sıcaklıklar 1 derece artacak.


Nisan Ayında Kar Yağacak Mı? 28 Mart Hava Durumu Nasıl?

28 Mart Hava Durumu Nasıl?


28 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Güneşli havanın etkili olmasının ardından birçok vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 28 Mart hava durumu;

ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Nisan Ayında Kar Yağacak Mı? 28 Mart Hava Durumu Nasıl?

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu
CHP ve yandaş medyasının tarihe geçecek arsızlığı! On binlerce liralık kebap ve tekne keyfine göz yumanlar Erdoğan'ın yoğurt tarifine takıldı!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde isyan var! İZELMAN çalışanlarından eylem kararı
Türkiye'deki müzakere öncesi Zelenskiy'den yeşil ışık: Rusya'nın 3 talebini kabul edebiliriz
Haftalık vaka haritası açıklandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan müzakere açıklaması!
NATO'dan Rusya'ya gözdağı! Son 30 yılın en büyüğü: Dikkat çeken Finlandiya detayı...
CHP'li İzmir Büyülşehir Belediyesi'nde 'intikam' skandalı! Verdikleri kıyafetleri bile geri istediler!
Annesini canice katledip başında sela okudu! Sözleri kan dondurdu: O deccal ben Hz. İsa'yım...
Suriye'de PKK'lı teröristler camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim yaktı
Biden'ın sözleri sonrası Macron'dan Putin açıklaması: 'Kasap' ifadesini kullanmayacağım
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
PKK'lı hainlerin yazışmaları deşifre oldu! Saldırı için uzi ve glock...
Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!
Yunan basını: Türkiye, Avrupa'ya gaz iletiminde hak iddia ediyor
Samsunlu Gezek kardeşlerin 16 milyar TL vurgunu! Bankanın kurtaramadığı parayı sigorta mı ödeyecek?
Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki gizli anlaşma açığa çıktı! Troll ordusuyla algı propagandası yapıyorlar!
Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle!
Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Büyük tehlikeyi metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Sır perdesi aralandı! Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Merkez Bankası açıkladı! 5 TL'lik banknotlarda değişiklik

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre! İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…

Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…