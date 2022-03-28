Nisan Ayında Kar Yağacak Mı? 28 Mart Hava Durumu Nasıl?
28 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 28 Mart hava durumu nasıl? 28 Mart hava sıcaklıkları artacak mı? Nisan ayında kar yağacak mı? İşte merak edilenler...
Mart ayında ülke genelinde etkili olan kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nisan ayında kar yağacak mı ve 28 Mart hava durumu nasıl soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Nisanda kar yağacak mı ve 28 Mart hava durumu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Nisan Ayında Kar Yağacak Mı?
Nisan ayında kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nisan ayında kar yağacak mı sorusu yer aldı. Nisan ayındaki hava durumu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Nisan ayının ilk yarısında yağacak olan karın son kar olduğunu ve Nisan ayının ikinci yarısından itibaren güneşli günlerin geleceğini belirtti. Bu tarihten sonra her gün sıcaklıklar 1 derece artacak.
28 Mart Hava Durumu Nasıl?
28 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Güneşli havanın etkili olmasının ardından birçok vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. 28 Mart hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu