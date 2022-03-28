Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Mart ayında özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışları ile ilgili önemli bilgiler veren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları önceden uyaran Ökten, uyarılarına devam ediyor.METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBUL'A UYARIÖnümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı bilgisini paylaşan Ökten, 'Nisan ayının ilk günü Lodos'un etkisiyle sıcaklıklar 20 dereceyi geçecek. Ufukta kar görünmüyor' dedi.Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği günlerde Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Ökten, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi.'Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir' diyen Meteoroloji Uzmanı Ökten, 'Perşembe günü tüm İstanbul, Marmara geneli, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz pencerelerini kapalı tutmalı. Çöl tozu çok yoğun olacak. Ev içleri tozla dolabilir. Çöl tozu Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün etkili olacak. Cumartesi günü havadaki çöl tozları tamamen yok olacak' ifadelerini kullandı.'KIRMIZI' SEVİYE RİSKÖkten, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları 'çöl tozu' konusunda uyarmış, 'Dikkat! Mart ayının son günü yoğun çöl tozu etkili olacak. Özellikle ülkenin batısında gökyüzü kahverengi olacak.Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var...' demişti.