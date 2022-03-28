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Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

Uzmanlar, yurt genelinde sıcaklıkların artacağı belirtti. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den ise ‘çöl tozu’ uyarısı geldi. Özellikle İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'i uyaran Ökten tarih verdi: 'Pencerelerinizi kapalı tutun…'

Ekleme: 28.03.2022 - 13:01 Güncelleme: 28.03.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın
Mart ayında özellikle İstanbul'da etkili olan kar yağışları ile ilgili önemli bilgiler veren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları önceden uyaran Ökten, uyarılarına devam ediyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBUL'A UYARI

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı bilgisini paylaşan Ökten, 'Nisan ayının ilk günü Lodos'un etkisiyle sıcaklıklar 20 dereceyi geçecek. Ufukta kar görünmüyor' dedi.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisini kaybettiği günlerde Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Ökten, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

'Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir' diyen Meteoroloji Uzmanı Ökten, 'Perşembe günü tüm İstanbul, Marmara geneli, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz pencerelerini kapalı tutmalı. Çöl tozu çok yoğun olacak. Ev içleri tozla dolabilir. Çöl tozu Perşembe ve Cuma olmak üzere 2 gün etkili olacak. Cumartesi günü havadaki çöl tozları tamamen yok olacak' ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Camları açmayın

'KIRMIZI' SEVİYE RİSK

Ökten, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları 'çöl tozu' konusunda uyarmış, 'Dikkat! Mart ayının son günü yoğun çöl tozu etkili olacak. Özellikle ülkenin batısında gökyüzü kahverengi olacak.

Astım hastaları tedbirli olmalı. İstanbul için Kırmızı seviye çöl tozu riski var...' demişti.
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