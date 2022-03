Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki gizli anlaşma açığa çıktı! Troll ordusuyla algı propagandası yapıyorlar!

Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Site içerisindeki 200 kişilik troll ağı deşifre oldu. Bir Twitter kullancısı tarafından açığa çıkartılan olayda Ekşi Sözlük'te CHP lehine açılan başlıkların parlatılması ve CHP ile ilgili skandalların görünmez kılınması sağlanıyor. AK Parti'nin yaptığı icraatların 'troll' adı verilen başlıklara taşınması ile kullanıcıların önüne çıkması engelleniyor. İşte muhalefete kalkan olan Ekşi Sözlük'teki skandalın detayları.

Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Site içerisindeki 200 kişilik troll ağı deşifre oldu.Ekşi Sözlük ile CHP arasındaki anlaşmaya göre 200 kişilik trol ekibine Sözlük'ün tüm imkanları sağlanarak sitedeki gündemi belirleme yetkisi veriliyor. İnsanların ne göreceklerine gördüklerini ne kadar süre göreceklerine bile müdahale eden ekip CHP'nin uyuşturucu skandalından İBB'nin ağaç katliamına kadar ne varsa önüne adeta bariyer koyarak insanların öğrenmesi engelliyor.AK Parti lehine yazı yazanların hesaplarının uçurulduğu sitedeki yaşananlar bir Sözlük kullanıcısı tarafından açığa çıkarıldı.CHP ALEYHİNE BAŞLIKLAR GÖRÜNMEZ KILINIYORAbese İrca isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından afişe edilen olayda şu ifadelere yer verildi:Ekşi Sözlük bir süre önce Chp karşıtı fikirleri görünmez hale getirmek için bir uygulama başlattı. Buna kanal atama deniyor. Yazarlara konu başlıklarını siyaset, tarih, ekonomi, troll gibi pek çok kategoriye ayırma yetkisi verildi. Bu yetki için en az 500 entry girmeniz gerekiyorMesela Chp aleyhinde bir başlık mı açıldı, bu başlık Chp ekibi tarafından hemen troll kanalına atılıyor. Troll kanalı tam bir leş kanal, kafa kesme videosundan partner arayan eşcinsel fantezi gruplarına kadar her türlü sapıklık bu kanalda. O yüzden yazarlar o kanalı blokluyor.CHP'DEKİ UYUŞTURUCU SKANDALI SÜMENALTI EDİLDİMesela geçtiğimiz aylarda Chp seçim otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmişti, eğer bu haberin başlığını açarsanız, başlığınız dakikalar içinde troll kanalına gidiyor. Sıradan bir okuyucunun bu haberi görmesine imkan yok. Chp trolleri çok sıkı çalışıyor.İBB'NİN AĞAÇ KATLİAMINA EKŞİ SÖZLÜK KALKANIMesela ibb'nin 112 ağacı katletmesiyle ilgili haberin troll kanalına gitmesi 3 dakika sürdü çünkü Chp'nin yalnızca bu işle ilgilenen profesyonel bir ekibi var. Bütün gün bilgisayar başında Ekşi Sözlük başlıklarını takip ediyor ve gündemi belirliyorlar.Şaka gibi gelebilir ama şimdi size bunun delillerini göstereceğim ama önce küçük bir bilgi vereyim. Bu kanalcı yetkisini binlerce kez kullandığınızda size "tasnifçi" isimli bir sembolik rozet veriliyor. Bu sizin ne kadar çok kanal ataması yaptığınızı gösteriyor.Chp aleyhindeki başlıkları troll kanalına atan yaklaşık 200 kişilik bir ekip var ama aralarından bazıları biraz farklı. Bunlar sözlükte yazmıyor, entry sayıları sıfır, yalnızca kanal atamaları yapıyorlar. Bugüne kadar binlerce konuyu tasnif etmişler.BAŞAK PURUT İLE CHP ARASINDA SKANDAL ANLAŞMANormalde sıfır entrysi olan yazarlar sözlük kuralları gereği banlanıyor ama burada Chp troll ekibine ayrıcalık tanınmış. Chp ile tanıtım anlaşması yapan Başak Purut trollere küçük bir iyilik yapmış. Entry girerek zaman kaybetmelerinin önüne geçmiş.Benim tespit edebildiğim yaklaşık 10 adet yalnızca bu mesleği icra eden Chp trolü var. Benim göremediğim onlarca belki yüzlercesi de sözlükte Chp algısının oluşmasını sağlıyor. Her gün 400 bin gencin ne göreceğine bu Chp troll ekibi karar veriyor.EKŞİ SÖZLÜK ADETA AK PARTİ NEFRETİ BESLİYORPeki aynısını siz neden yapmıyorsunuz diyenler olacaktır. Bir hafta önce 4 yazar arkadaşımla birlikte aynı yöntemi uygulamayı denediğimizde1. saatin sonunda kanal atama yetkimiz elimizden alındı ve birer hafta çaylak yapıldık. Yani Chp bütün yolları kapamış. "Erdoğan'a alınan 140 metrelik yat" gibi tamamen iftira içeren başlıkları troll kanalına atmamızla ceza almamız bir oldu. İşte Chp böyle profesyonel yöntemlerle sosyal medya algısı oluşturuyor. Peki soruyorum Ak Parti bu savaşın neresinde?