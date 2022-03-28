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Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!

Ekrem İmamoğlu, kendisine tahsis ettiği özel yat ile yolculuk yaparken, vatandaşlar yine yollarda kaldı. Seyir halindeyken arızalanıp dumanlar çıkarmaya başlayan İETT otobüsü nedeniyle vatandaşlar yolda kaldı.

Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
Ekleme: 28.03.2022 - 13:35 Güncelleme: 28.03.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
İstanbul'un trafik çilesini bitirme sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu kendi trafik sorununu çözdü.

İmamoğlu'nun 16 milyona hizmet etmesi gereken tekneyi makam aracı yaptığı ortaya çıktığı sıralarda vatandaşlar yine arızalanan bir İETT otobüsü nedeniyle mağdur oldu.

Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!



Seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan İETT otobüsü nedeniyle yolcular yolda kaldı.

Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
Ekrem İmamoğlu özel yat ile trafik sorununu aşarken, vatandaş ise yollarda kaldı!
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